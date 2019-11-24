صورة تجمع بين بن زايد وامجد خالد وبن بريك تثير الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي

اثارت صورة تجمع بين كلا من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك والقيادي في الجيش الوطني امجد خالد القحطاني .

وظهر الثلاثه في صورة سيلفي جمعت بينهم وسط تساؤل من الناشطين عن هل تغير امجد خالد ام ان وطنية امجد خالد اثارت حفيظة هاني بن بريك ومجلسه الانتقالي .

وكانت حملة اعلامية اطلقها ناشطون مقربون من الانتقالي الجنوبي يتهموا فيها امجد خالد القيادي في الجيش الوطني بانه مقرب من تنظيم القاعدة وقيادي في التنظيم .

وسخر ناشطون يمنيون من الصورة معلقين عليها بالقول هل رضي هاني بن بريك ومحمد بن زايد باخذ صورة مع ارهابي ؟ أم ان وطنية امجد خالد اثارت غيرة بن بريك فجعل من ناشطيه يهاجموا أمجد خالد .

يذكر ان امجد خالد عين ضمن اللجنة الحكومية المشتركة للاشراف على تنفيذ اتفاق الرياض ووصلت اللجنة الى عدن امس الاول الجمعة .