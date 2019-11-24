المشهد اليمني

صورة تجمع بين بن زايد وامجد خالد وبن بريك تثير الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 10 دقائق
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المشهد اليمني

اثارت صورة تجمع بين كلا من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك والقيادي في الجيش الوطني امجد خالد القحطاني .

وظهر الثلاثه في صورة سيلفي جمعت بينهم وسط تساؤل من الناشطين عن هل تغير امجد خالد ام ان وطنية امجد خالد اثارت حفيظة هاني بن بريك ومجلسه الانتقالي .

وكانت حملة اعلامية اطلقها ناشطون مقربون من الانتقالي الجنوبي يتهموا فيها امجد خالد القيادي في الجيش الوطني بانه مقرب من تنظيم القاعدة وقيادي في التنظيم .

وسخر ناشطون يمنيون من الصورة معلقين عليها بالقول هل رضي هاني بن بريك ومحمد بن زايد باخذ صورة مع ارهابي ؟ أم ان وطنية امجد خالد اثارت غيرة بن بريك فجعل من ناشطيه يهاجموا أمجد خالد .

يذكر ان امجد خالد عين ضمن اللجنة الحكومية المشتركة للاشراف على تنفيذ اتفاق الرياض ووصلت اللجنة الى عدن امس الاول الجمعة .

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المشهد اليمني

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