صورة.. سواريز نطق بالعربي على تويتر!

موقع سبورت 360- نشر مراسل قنوات “بي إن سبورت” أشرف بن عياد تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يٌعلن فيها عن لقاء خاص مع النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة الإسباني.

وردت اللبنانية دانييلا سمعان زوجة النجم الإسباني سيسك فاريجاس لاعب موناكو الفرنسي على التغريدة، خاصة أنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع زوجة سواريز “صوفيا بالبي”، وطلبت من أشرف أن يستغل اللقاء ويعلم سواريز بعض الكلمات باللغة العربية.

الطريف أن سواريز تفاعل أيضاً مع التغريدة ورد على دانييلا وكتب بالعربي: شكراً، اعرف العربية، لا تقلقي هههه.

سواريز يعلنها في حسابه: أنا الأفضل في اللغة العربية 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @LuisSuarez9 pic.twitter.com/A6Yy5yr92w — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 6, 2019

سواريز يرشح 3 مهاجمين لخلافته في برشلونة سواريز أكد في وقت سابق بأنه يتفهم رغبة برشلونة في البحث عن مهاجم شاب صغير في السن، لخلافته في المستقبل. أكد لويس سواريز، بأن هناك بعض اللاعبين الشباب الذين يلعبون بشكل جيد للغاية هذا الموسم، من وجهة نظره الشخصية. وقال مهاجم برشلونة: هناك عدد من اللاعبين الصغار والكبار أحب أراهم بسبب مهاراتهم العالية، أمثال إبراهام مهاجم تشيلسي، ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا، لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وأضاف: على سبيل المثال، أنا أحب إبراهام مهاجم تشيلسي، في رأيي هو مهاجم لا يصدق ويملك مهارة كبيرة في إنهاء الهجمة، يتحرك بشكل رائع على الرغم من صغر سنه.

وواصل: هناك لاعب أخر وهو ماكسي جوميز، ليس فقط لأنه من أوروجواي، ولكن أيضاً لأن لديه الكثير من الخصائص والمهارات التي يبحث عنها الأندية الكبرى.

وتابع: من الواضح أيضاً أن لوتارو مارتينيز يلعب على مستوى عال هذا الموسم، هو هداف كبير لكن الواقع يقول أنه يلعب مع الإنتر، ومسألة التعاقد معه متوقفة على طروف واحتياجات النادي هذا الوقت.

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