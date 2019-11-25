صورة صادمة.. هكذا قضت قيادات الجيش الجنوبي ليلتهم الأولى بمخيم الاعتصام أمام قصر معاشيق بعدن

تعتصم قيادات الجيش الجنوبي أمام قصر معاشيق للمطالبة بصرف مرتباتهم.

وقالت قيادات الجيش الجنوبي لكريتر سكاي:بعد أن تخرجنا من أرقى جامعات الغرب وبعد خدمة استمرت ل٤٠ سنة لهذه البلاد جازتنا الشرعية على الخدمات التي قدمناها بقطع رواتبنا.

واضاف:نحن ننام بالشارع للمطالبة بصرف رواتبنا المنقطعة منذ أشهر بالإضافة لل٨ أشهر السابقة.

واختتموا:الهدف من وضع الخيم هو صرف رواتبهم المتوقفة منذ اربعة اشهر ناهيك عن ثمانية شهور متوقفة من اعوام 2016 و2018م.