كريتر سكاي

صورة صادمة.. هكذا قضت قيادات الجيش الجنوبي ليلتهم الأولى بمخيم الاعتصام أمام قصر معاشيق بعدن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 13 دقيقة
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(كريتر سكاي) خاص:

تعتصم قيادات الجيش الجنوبي أمام قصر معاشيق للمطالبة بصرف مرتباتهم.
وقالت قيادات الجيش الجنوبي لكريتر سكاي:بعد أن تخرجنا من أرقى جامعات الغرب وبعد خدمة استمرت ل٤٠ سنة لهذه البلاد جازتنا الشرعية على الخدمات التي قدمناها بقطع رواتبنا.
واضاف:نحن ننام بالشارع للمطالبة بصرف رواتبنا المنقطعة منذ أشهر بالإضافة لل٨ أشهر السابقة.
واختتموا:الهدف من وضع الخيم هو صرف رواتبهم المتوقفة منذ اربعة اشهر ناهيك عن ثمانية شهور متوقفة من اعوام 2016 و2018م.

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كريتر سكاي

كريتر سكاي

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