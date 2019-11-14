كريتر سكاي

(صورة) قائد الحزام الامني بالمنصورة يوضح حقيقة انفجار كالتكس

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 5 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

قال قائد الحزام الامني في قطاع المنصورة كمال الحالمي أن الانفجار الذي سمع في ارجاء العاصمة عدن يعود الى انفجار عبوة ناسفة رمت من قبل مجهولين بجانب مركز الاندلس مول في كالتكس

واضاف القائد الحالمي بإن العبوة وضعت بالخط الاندلس مول المؤدي الى كورنيش المحافظ  وبان الانفجار اسفر الى تحطم زجاج حافلة نقل صغيرة وتضررها

ونفى القائد الحالمي استهداف نقطة امنية كما نفى اصابة اي مدنيين او سقوط اي ضحايا بسبب الانفجار مشيرا الى أن قوات الحزام والامن انتشرت في محيط منطقة الحادثة فيما يجري التحري عن هوية المجرمين.

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