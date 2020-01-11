عدن تايم

صورة.. معين يؤكد لفريق مشاورات عدن مواصلة مكافحة الفساد

12 يناير، 2020
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شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

واكد رئيس الوزراء خلال استقباله اليوم في العاصمة عدن، فريق مشاورات عدن، المنبثق عن برنامج دعم الحوار السياسي، والذي يضم نخبة من الكفاءات الاكاديمية والسياسيين والصحفيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين، عزم الحكومة بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المضي في إصلاح المؤسسات وتحسين الموارد ومكافحة الفساد بالرغم من كل الصعوبات والتحديات .

وقال ” ندرك أن التحديات أمام الحكومة في هذه المرحلة كبيرة، لكننا قادرون بإرادتنا وتضافرنا جميعاً على تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض” .

وأوضح رئيس الوزراء، ان الاتفاق يمثل ايضا فرصة مهمة لمدينة عدن لاستعادة مكانتها السياسية ودورها الريادي.. مشيرا الى ان هناك خطط طموحة لمدينة عدن بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب بالضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

واستمع رئيس الوزراء من ميسر فريق مشاورات عدن رضية شمشير، وأعضاء الفريق الى شرح حول نشاط الفريق الذي يهدف إلى مناقشة القضايا والمساهمة في وضع الرؤى والحلول التي تهم مدينة عدن والوطن بأكمله وتعكس طموحات ابناءها وتطلعاتهم السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية ونقلها إلى الحكومة والسلطات المحلية المعنية وإلى الأحزاب السياسية أو إلى المؤسسات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.

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