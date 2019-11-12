صورة وتعليق: رجل مرور في مواجهة شاحنة مخالفة لخط السير.. من ينقذ عدن؟!

صورة لا تحتاج لتعليق أو توضيح لفهم مضمونها فهي واضحة كوضوح الشمس في عز النهار.

التقطت الصورة من وسط مدينة عدن منبع القوانين ومصدر تشريعها للعالم بكله في سابق الزمان.

شاحنة نقل ثقيل تحمل على متنها حاوية بضائع تقطع جولة كالتكس بمديرية المنصورة بشكل مخالف وبطريقة مستفزة للجميع.

لم يكلف سائق الشاحنة نفسه ولم يحترم قوانين السير المعروفة للقاصي والداني وقام بقطع خط السير في الجولة والاتجاه صوب الطريق المعاكس.

كانت جولة كالتكس تعج بالسيارات وهي المكان الأكثر ازدحاما في مدينة عدن إلا أن ذلك السائق واصل سيره رغم وجود رجال المرور الذين حاولوا صده وايقافه.

ومن بين رجال المرور أولئك انبرى أحدهم ليقدم نفسه حاجز صد أمام ذلك السائق المتهور والمستهتر بأرواح الناس.

التقط أحدهم صورة لرجل المرور وهو يوقف بيديه العاريتين الشاحنة رغم ضخامة حجمها في موقف أقل ما يقال عنه بأنه رائع وعمل متفانٍ.

للصورة هذه تبعات كثيرة ولعلها تجد من يقف أمامها من المسئولين في مدينة عدن للحفاظ على نظام السير وتقييد حركة الشاحنات في أوقات الذروة تجنبا للحوادث التي قد تؤدي إلى كارثة لا يحمد عقباها.