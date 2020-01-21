صورة وحدث .. من طور الباحة في لحج

تداول نشطاء محليين من مديرية طور الباحة في لحج صورة يظهر فيها الشارع الرئيسي في حالة لا يرثى لها.

ودعا النشطاء السلطة المحلية بالمديرية على اصلاح الشارع الذي غرق بالطين نتيجة هطول الأمطار.

وقال النشطاء الى قيادة المجلس المحلي طورالباحة نقدر جهودكم في تقديم التعازي للاهالي .

وتابع هؤلاء بالقول عليكم الاسراع في اصلاح ماتخربه الامطار في شوارع المديرية.

واختتموا بالقول ان الطريق عمل على غرق السيارات مما ادى الى تاخر المسافرين في حركة التنقل.