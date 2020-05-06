أخبار نادي برشلونة

صورة: وزن سواريز الزائد يثير الجدل أثناء فحص كورونا

6 مايو، 2020
0
سارابيا : سواريز ، هو صفقتنا الجديدة

هاي كورة – عاد نجوم نادي برشلونة الإسباني إلى المدينة الرياضية من أجل الخضوع لاختبارات فيروس كورونا تمهيداً لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة من أجل عودة مسابقة الليغا الشهر المقبل.

ولوحظ زيادة وزن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم الفريق والذي شفى من إصابته الأخيرة بالركبة حيث ابتعد عن الملاعب والتدريبات لفترة طويلة ويبدو أن يحتاج لعمل بدني شاق لاستعادة أفضل حالة بدنية له.

وكان سواريز قد تعرض للإصابة في الركبة خلال فاعليات الموسم الجاري وابتعد عن المباريات لفترة طويلة إلا أن جاءت فترة التوقف بالبشرى السارة لكيكي سيتين مدرب الفريق بجاهزية اللاعب وشفائه من الإصابة.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أثناء الجدل الدوري الإسباني الزائد برشلونة سواريز صورة فحص كورونا لويس سواريز وزن يثير

إقرا أيضا

Photo of أخبار ريال مدريد : مبابي يتواءم مع ريال مدريد أكثر من برشلونة

أخبار ريال مدريد : مبابي يتواءم مع ريال مدريد أكثر من برشلونة

6 مايو، 2020
Photo of ريال مدريد يتصدر قائمة أكثر 10 أندية إسبانية دفعا بالشباب.. وغياب برشلونة

ريال مدريد يتصدر قائمة أكثر 10 أندية إسبانية دفعا بالشباب.. وغياب برشلونة

6 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : لماذا يرفض راكتيتش عروض رحيله عن برشلونة؟

أخبار برشلونة : لماذا يرفض راكتيتش عروض رحيله عن برشلونة؟

6 مايو، 2020
Photo of أخبار إنتر | كريسبو ينصح لاوتارو بعدم الانتقال إلى برشلونة

أخبار إنتر | كريسبو ينصح لاوتارو بعدم الانتقال إلى برشلونة

6 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق