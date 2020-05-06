صورة: وزن سواريز الزائد يثير الجدل أثناء فحص كورونا

هاي كورة – عاد نجوم نادي برشلونة الإسباني إلى المدينة الرياضية من أجل الخضوع لاختبارات فيروس كورونا تمهيداً لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة من أجل عودة مسابقة الليغا الشهر المقبل.

ولوحظ زيادة وزن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم الفريق والذي شفى من إصابته الأخيرة بالركبة حيث ابتعد عن الملاعب والتدريبات لفترة طويلة ويبدو أن يحتاج لعمل بدني شاق لاستعادة أفضل حالة بدنية له.

وكان سواريز قد تعرض للإصابة في الركبة خلال فاعليات الموسم الجاري وابتعد عن المباريات لفترة طويلة إلا أن جاءت فترة التوقف بالبشرى السارة لكيكي سيتين مدرب الفريق بجاهزية اللاعب وشفائه من الإصابة.