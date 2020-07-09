صوره : كيف يعترف جمهور برشلونة بوجود الخطأ …؟!

هاي كورة – الجدل لا يزال مستمر بعد كل لقاد للريال او لبرشلونة ما تبقى من الموسم سيكون اكثر سخونة واثارة .

هذه المرة حدث تدخل عنيف من مدافع برشلونة علق عليها احد الجمهور الاسباني في حسابه بجملة ساخرة وتركيب على صورة مدافع البرسا قائلا ” الطريقة الوحيدة التي يمكن ان يرى بها مشجعو برشلونة بانها تستحق بطاقة ”

وهي اشاره تهكمية علي الاشخاص المتحيزين بقوة ضد راموس واي احتكاك يطالبون بطرده في حين ان مثل تلك الاحتكاكات تحدث من لاعبي برشلونة ولا يراها الجمهور تستحق الطرد