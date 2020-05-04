صور أحدث فساتين زفاف فخمة عالموضه 2020

محتويات 1 صور فساتين زفاف فخمة 2020

2 فساتين زفاف مميزة 2020

3 فساتين زفاف أسطورية 2020

4 صور فساتين افراح حديثة 2020

أحدث فساتين زفاف فخمة 2020 من خلال موقع muhtwa.com اجمل صور فساتين الزفاف الفخمة والشيك لكل البنات بصيحات مميزة لمصممين عالميين، وقصات متنوعة منها الضيق ومنها المنفوش ومنها بالتنورة الواسعة في مجموعة تضم كافة الأذواق.

صور فساتين زفاف فخمة 2020

فستان أنيق من الدانتيل المطرز برسومات من الخرز البارز بغاية الدقة في تصميمها، الفستان بأكمام طويلة مُطرزة، وبفكرة التنورة المنفوشة تنسدل من الفستان تنورة واسعة بذيل طويل من الخلف.

من الستان اللامع والمميز يأتيكِ هذا الفستان الناعم، وبشكل مختلف وجديد تم تصميم قصة الفستان المدرجة من الخصر يتناغم معها التطريزات المميزة لقماش الصدر، الفستان يمنحك إطلالة جريئة وأنيقة.

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فستان ذو إطلالة توحي بالفخامة والرقي، بتطريز بارز من الصدر والخصر والذيل مع كسرات طويلة وعريضة تعطيه إطلالة أميرات ديزني الرقيقة والمنفوشة، الفستان بحمالات منسدلة على الكتفين ليبرز الجمال الساحر لك وبفتحة صدر تأخذ شكل حرف V متسعة.

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فساتين زفاف مميزة 2020

لإطلالة محافظة ومميزة ننصحك بإقتناء هذا الفستان الناعم والمبهر، بأكمام طويلة مطرزة بنقوش رقيقة في الصدر والوسط ومن الأسفل مُصمم من التُل الأبيض المنقوش بنقشات على الإطار الدائري للفستان.

إن كنتِ تبحثين عن فستان ضيق جميل يظهرك في كامل أنوثتك الرقيقة ننصحك بهذا التصميم من الفساتين الفخمة المصمم من الدانتيل الأنيق الذي يظهر مفاتنك، بنصف لياقة مشغولة بالتطريز وأكمام طويلة من الدانتيل.

كوني ملكة جمال في ليلة زفافك بهذا الفستان المنفوش ذو الذيل الطويل المطرز من الوسط بشكل يعطيه إطلالة مبتكرة مميزة، من الدانتيل في منطقة الصدر ومفتوح من الظهر فتحة يغطيها جزر من الدانتيل الناعم ويتوسطها سطر طويل يتوسط الفستان من الخلف ينزل بطوله حتى أسفل.

تصميم مختلف بمنطقة أسفل الخصر في موديل منفوش من موديلات فساتين الزفاف الفخمة، بحمالات عريضة مرصعة بالكريستالات المبهرة ومتناثرة في مساحة الفستان العليا في شكل ورود صغيرة ناعمة، بينما الجزء السفلي من الفستان طبقتين من التُل الخارجية قصيرة ملمومة من الجانبين والداخلية مطرزة ببعض الكريستالات. إطلالة راقية وناعمة.

موديل التنورة الذي غزى ساحة دور الأزياء هذا العام يأتيكِ بتصميم فاخر وجذاب، الفستان بأكمام طويلة من الدانتيل المطرز وبفتحة رقبة منسدلة تكشف عن الأكتاف ومصمم بفكرة الفستان الضيق الذي تغطيه تنورة منفوشة بشكل مبتكر، بتطريزات من الخرز والخيوط البيضاء الناعمة المتناثرة على جسم الفستان أما التنورة فقد جاءت خالية من أية تطريزات أو لمسات.

فستان جذاب من الشيفون في النصف العلوي من الفستان يتداخل به بعض النقشات الناعمة في الصدر والأكتاف وأساور الأكمام، ومن الموديل الواسع الطويل من الأسفل مع تطريزات طولية بها، الفستان بذيل طويل إلى حدما من الخلف.

فساتين زفاف أسطورية 2020

اجمل فساتين زفاف 2020 للحصول على إطلالة ألماسية براقة تحقق خيالاتك عن فستان زفافك الذي تتمنين أن تحصلي به على لقب أسطوري، فستان يجمع بين الرقة والفخامة في منطقة الصدر التي تغزوها الكريستالات الكبيرة على عكس الجزء السفلي من الفستان الذي يقتصر على كشكشات سادة فقط.

لعاشقات الفساتين الغنية بالتطريز نقدم لكِ فستان أنيق ذو طلة مُترفة بأكمام طويلة من الشيفون الناعم المشكوكة بالفصوص الفضية المتناثرة بطول الكم متزاحمة على الأساور، الفستان بطرحة طويلة من التُل السادة .

إطلالة جريئة مُلفتة لأنظار الجميع وساحرة لقلوبهم بفستان كب مفتوح من الصدر ومصمم من الشيفون في الوسط، ليس هذا فقط بل مُطعم بالكريستال الفضي اللامع والمميز، فكرة تفصيل الفستان مبتكرة وجذابة.

تداخل بين الشيفون المطرز بشكل ناعم وجذاب والتُل الأبيض السادة نقدم لكِ هذا الفستان المنفوش بشكل مناسب لا يعوقك عن الحركة، مطرز من الصدر وبطول الفستان الى أسفل.

صور فساتين افراح حديثة 2020

مجموعة حديثة تم اضافتها لاحقاً للمقالة من احدث فساتين الافراح 2020 لجميع الاعراس المنتظرة طويلة وقصيرة وبجميع الموديلات الحديثة العالمية عبر موقع محتوى .