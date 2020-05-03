صور اجمل ازياء شتوية للأطفال

أزياء شتوية للأطفال عبر موقع muhtwa.com , توجد صيحات موضة فى عالم الأطفال الصغار كما توجد فى عالم الكبار حيث هناك الكثير من الأطفال الذين يتابعون خطوط الموضة ويرتدون ملابسهم تبع صيحات الفاشون والموضة.

وقد قدمت عدة مواقع على الانترنت أحدث صيحات الموضة للصغار ونحن في مقالتنا هذه سوف نعرض لكم مجموعة رائعة من أزياء الشتاء للأطفال البنات والأولاد.

ازياء شتاء للاطفال

تتنوع وتختلف موضة أزياء الشتاء للأطفال حيث يوجد آخر صيحات الموضة للأطفال البنات تجعل ابنتك متألقة جدا وتوفر لها الدفئ أيضا كما يوجد موضة للأطفال الأولاد حيث يحب الأطفال كثيرا ارتداء ملابسهم على الموضة حيث يقلدون دائما أمهاتهم وآبائهم.

ونحن هنا نعرض لكم مجموعة جديدة من ملابس الاطفال التى تناسب شتاء 2020 للبنات والأولاد.

موديلات شتاء للاطفال الاولاد

تيشرت صوف رمادى وعليه جاكيت طويل باللون الرمادى الفاتح وبنطلون جينز كحلى وحذاء بنى وغطاء للرأس بنى.

تيشرت أسود وعليه جاكيت رمادى وبنطلون أسود وحذاء أسود وغطاء للرأس أسود.

تيشرت أسود صوف وعليه جاكيت جينز أزرق فاتح وبنطلون جينز رمادى وحذاء كافيه.

تيشرت رمادى وعليه سويت شيرت مفتوح باللون الذهبى فى الأسود وبنطلون جينز نبيتى وحذاء باللون الذهبى.

سويت شيرت باللون الزيتى فى الأبيض وبنطلون جينز زيتى وحذاء باللون الكافيه وسكارف وغطاء للراس صوف.

سويت شيرت أبيض فى أسود وعليه جاكيت جلد أسود وبنطلون جينز رمادى وبون أسود وغطاء للرأس رمادى.

تيشرت أسود وعليه جاكيت زيتى جينز وبنطلون أسود وحذاء زيتى فى أبيض واسود.

سويت شيرت باللون الأسود في رمادي وبنطلون جينز أزرق سماوى وكوتشى اسود فى ابيض.

تيشرت طويل باللون السيمون وبنطلون باللون البنى وسكارف رمادى وغطاء للرأس رمادى.

ازياء شتاء للاطفال البنات

توب باللون الكافيه وعليه جاكيت جلد كحلي وبنطلون جينز أزرق فاتح وكوتشى أبيض.

جاكيت طويل باللون الأسود وبنطلون جينز أزرق فاتح سكارف رمادى وبوت بني.

فستان من الصوف باللون الروز وعليه جاكيت فرو روز وكولون أبيض وحذاء روز.

فستان قصير من الريش الأسود وعليه جوارب باللون الأسود وحذاء أسود جلد.

توب باللون الاسود وجيب باللون الأصفر وكولون أسود وجاكيت جلد اسود وحذاء أسود.

توب أبيض وجيب روز منفوشة وعليهم جاكيت بيج سكارف ابيض وكولون كافيه وحذاء بني.

بالطو من الصوف والفرو باللون الكافيه وكولون أبيض وحذاء كافيه.

بلوزة بيضاء وعليها جاكيت رمادى وبنطلون جينز أزرق سماوى وحذاء لبنى.

جاكيت باللون الروز وبنطلون أزرق جينز وحذاء روز.