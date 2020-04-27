صور احدث اطلالات الفاشنيستا العنود بدر

أحدث إطلالات الفاشينيستا العنود بدر نعرض لكم الان من خلال موقع muhtwa.com كولكشن رائعة من أجمل ازياء الفاشنيستا الأنيقة العنود بدر والتى تتميز بالأناقة والرقي، العنود بدر هى واحدة من أهم مدونات الموضة الغير محجبات وكما أنها تعتبر من أشهر الفاشينيستا العربيات وقد تألقت بالكثير من الأزياء الأنيقة والجذابة والشبابية أيضا بل والتى تحمل لمسات شرقية رائعة.

والجدير بالذكر أنها تنوع فى اختيار قصات وألوان تصاميمها حيث أنها تختار الكاجوال فى إطلالتها الصباحية وتفضل الجيب والبلوزات فى الخروجات المسائية أيضا بالإضافة إلى أنها تحرص على اختيار اكسسواراتها من ماركات عالمية تجعل اللوك مميز جدا، والآن سوف نقدم لكم فى هذة المقالة مجموعة من أرقى ازياء العنود بدر تابعونا.

نبذة عن العنود بدر

الفاشنيستا السعودية العنود بدر والتي تشتهر باسم فوزازا هى تبلغ من العمر ثلاثون عاما وتقيم حاليا فى دبى حيث أن لديها ماركة أزياء خاصة بها تحمل اسم Lady Fozaza والجدير بالذكر أن يتابعها على حسابها الشخصى عبر انستقرام أكثر من مليون ونصف متابع لأنها تقوم بنشر إطلالتها اليومية الرائعة والتى تعجب العديد من الفتيات العربيات.

والعنود بدر أطلت هذا الصيف بالكثير من قطع الأزياء المميزة والتى تساعدك فى اختيار إطلالتك اليومية لذا ها هي أفضل أزياء فوزازا.

أجمل أزياء العنود بدر

تعشق فوزازا موضة ستريت ستايل وهى تتميز بأسلوب شبابى خاص لذا أطلت بهذا التوب البيج مع الجينز ونسقت معهم بليزر بنقشة المربعات بدرجات الأزرق كما ارتدت هذا الحزام من غوتشى.

اعتمدت فى هذا لوك الصباح على البدلة الكاجوال واختارتها باللون الأصفر الحمصى مع حزام منقوش بجلد النمر وشنطة أيضا بنفس اللون.

قامت بارتداء ثوب أسود مطبع و نسقته مع بنطلون قماش باللون العنابي بليزر أزرق لإطلالة فى الصباح.

تستطيع أن تنسق الفستان الطويل ذات القصة الواسعة مع الكيمونو القصير والمنقوش بالكثير من الألوان وأيضا نسقت معهم بوت أبيض.

إطلالات العنود بدر لصيف 2020

اعتمدى هذا الدريس الرائع الذى يحتوى على أكمام طويلة وشق طويل من الأسفل وهو مناسب جدا لعاشقات الأزياء المنقطة.

ارتدى البنطلون المنقوش بنقشة جلود الحيوانات والذي يعد من أحدث صيحات الموضة لهذا الخريف ونسقيه مع توب أسود وحذاء هيلز أحمر.

اذا كنتى ترغبين فى السفر فاليكي هذا اللوك التى نسقته العنود بدر وهو يحتوى على فستان شيفون فضفاض مع جاكيت جينز قصير.

أجمل الأزياء الصيفية العنود بدر

اعتمدت هنا على صيحة الجمبسوت ولكن اختارتها بصيحة الشورت و نقشة المربعات.

إطلالة صيفية تناسب الشاطئ استوحى منها حيث اختارت فستان مخطط بالألوان مع شق طويل من الأمام.

تفضل فوزازا اللون الأبيض كثيرا وتعتمد في الكثير من الإطلالات حيث ارتدته هنا على طريقة الجمبسوت.

بعد مشاهدتك لإطلالات العنود بدر أخبرينا فى التعليقات التى فى الاسفل ما هو رأيك بها وما الاطلالة التى تناسبك منهم.