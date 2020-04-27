صور احدث مجوهرات شوبارد 2020

احدث مجوهرات شوبارد 2020 نقدم لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة مميزة جدا من أرقى مجوهرات شوبارد التى تواكب موضة هذا العام حين نتحدث عن مجوهرات دار شوبارد العالمية فإننا نتحدث عن الجمال والرقى والأناقة فى آن واحد حيث أنها أطلقت مجموعتها الجديدة بعنوان Red Carpet التي تحتوي على مجوهرات فاخرة وساحرة الجمال تواكب موضة عام 2020.

والجدير بالذكر انها صممت على موعد مهرجان كان السينمائي لتتزين بها أشهر نجمات وممثلات العالم على السجادة الحمراء، ونحن الآن سوف نعرض لكم مجموعة من أروع مجوهرات شوبارد التى لمع اسمها فى العالم بأكمله اختارى منها ما يناسب ذوقك تابعي معنا.

مجوهرات شوبارد 2020

شوبارد هى ماركة سويسرية عريقة انطلقت منذ عام 1860 وهى تبدع فى تصميم الساعات والمجوهرات والذى قام بتأسيسها هو لويس أوليس شوبارد الذى أحب فن الساعات منذ صغره ومن ثم أبدع فى حرفته حتى أنه مع مرور الزمن أوصل إلينا أجمل وأفخم الساعات والمجوهرات الآن.

حيث اتسمت التشكيلة الجديدة بلمسة من أرقى والبهجة والعصرية مع والتى تمثلت فى الخواتم والأساور والسلاسل ذات لون الذهب الوردى والتى تكون أيضا مرصعة بأحجام الألماس اللامعة ومزينة بالكثير من الزخارف الراقية والنقشات التى تسحر عيون كل من ينظر إليها.

تصاميم مجوهرات شوبارد 2020

قلادة أنيقة من شوبارد تتميز بتصميمها الفاخر والتي رعت بالأحجار الكريمة الملونة بالإفراج والفيروسات والأخضر والزهري.

كونى مميزة مع هذا العقد الراقى والذى مصمم من حجر الألماس الفضى اللامع بالإضافة إلى أنه مزين بالحجر الاخضر وهو يليق بإطلالتك في إحدى الحفلات.

مجموعة من اساور شوبارد الفخمة والتى تضيف لمسة مميزة على الأيدي وهي تتميز بلونها الأصفر الوردي اللامع مع الفضى ايضا وكما أنها مرصعة بحبات الألماس الدائرية.

تصميم أنيق لختم الزواج Promise ring فإذا كنتى تبحثين عن خواتم يليق رقتك وانوثتك فاليكي هذا الخاتم الراقى.

أفخم مجوهرات شوبارد

كونى متألقة مع هذه الأقراط الفخمة والراقية والتي تناسب اصحاب الرقبة العالية وهى مصممة من الحجر البنفسجي مع الألماس الفضى.

تصميم آخر من الأقراط دائرية الشكل على شكل أوراق الشجر ولكنها مرصعة بحبات الماس رائعة.

إحدى الممثلات اللواتي اطلعوا على ال Red Carpet قد ارتدت هذا التصميم الراقى الذى يحتوى على أقراط من الألماس مرصعة بفصوص باللون البنفسج مع قلادة تحمل ذات التصميم.

اطلى بهذه الأقراط الساحرة والرائعة التصميم حيث أنها مرصعة بفصوص صفراء صغيرة مع فصوص بنفسجية اللون واطار أخضر راقى لامع.

كولكشن مجوهرات شوبارد الجديدة

تصميم مميز للخاتم حيث أنه مرصع بعدة طوابق فوق بعضهم من الحجر الفيروزى اللامع مع فصوص فضية اللون ويتوسطهم حجر كبير باللون الاخضر.

أقراط مرصعة بالألماس تأخذ شكل الأذن بأكملها فهي تناسب اصحاب الشعر القصير.

طقم من المجوهرات يحتوى على كوليه واسورة كبيرة مرصعة بالفصوص اللامعة.

والآن نود أن نعرف ما هو رأيك فى مجوهرات شوبارد 2020 وما التصميم الذى يلفت انظارك أخبرينا عبر التعليقات.