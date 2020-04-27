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صور احدث موديلات جيب بليسيه للمحجبات

27 أبريل، 2020
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موديلات جيب بليسيه للمحجبات نقدم لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة أنيقة من أرقى موديلات الجيب البليسيه التى تناسب المحجبات وأجمل الطرق لتنسيقها.

تعد الجيب البليسيه من أبرز صيحات الموضة لخريف 2020 وهي أيضا من أهم قطع الملابس التى تناسب المرأة المحجبة حيث تتميز بأنها واسعة ومحتشمة وتضيف لمسة من الأناقة والشياكة لإطلالتك.

والجدير بالذكر أن موضة الجيب البليسيه تعود إلى الخمسينات ولكنها ظهرت الان بقصات عصرية ملفتة وقد تفضلها العديد من الفتيات اللواتي يرغبون الاطلالة بلوك كاجوال أنيق؛ لذا سوف نقدم لكم من خلال مقالتنا هذة مجموعة من اجمل موديلات الجيب البليسيه فإذا كنتى تحبين ارتداء الجيب البليسيه تابعينا.

نصائح لتنسيق الجيب البليسيه

تتميز الجيب البليسيه بأنها قطعة سهلة الارتداء ومريحة وعملية ومن السهل تنسيقها مع العديد من البلوزات والتوبات دون الحاجة إلى خبراء موضة لذلك اليكى هذة النصائح:

  • إذا كان الطقس باردا فيمكنك ارتداء الجيب البليسيه وتنسيقها مع جاكيت خفيف وحزام حول الخصر وتجعل إطلالتك أكثر تميزا يجب ارتداء الجاكيت الجلد معها ونسق معهم حذاء هيلز ملتف حول الساق وهذه الإطلالة تناسب الحفلات والمناسبات.
  • وإطلالة كاجوال يمكنك ارتداؤه مع بلوزة أوفر سيز وكوتشى وصندل اما اذا كنتى ترغبين فى الحصول على إطلالة رسمية سواء فى العمل أو غيرها يجب ارتداء الجيب البليسيه مع الجواكيت الرسمية وحذاء هيلز ذات كعب رفيع.

إطلالات الفاشينيستا بالجيب البليسيه

لوك تركى أنيق حيث اعتمدت الفاشنيستا سينا سيفر على الجيب البليسيه بدرجات العسلى و نسقتها مع توب أسود وسكارف بيج وحجاب أسود أيضا.

الجيب البليسيه

إطلالة اخى لسينا سيرفر تألقت فيها بالجيب البليسيه بدرجة الرمادى مع المعطف الرمادى الفاتح الطويل وحذاء وشنطة سوداء.

الجيب البليسيه

إطلالة للمناسبات انيقة حيث قامت بتنسيقه مع بلوزة دانتيل مميزة بدرجة الأبيض والبيج.

الجيب البليسيه

نلاحظ هنا أنها نسقت الجيب لتظهر بلوك تركى رائع حيث ارتدت مع قميص أوفر سيز بدرجة الرمادي.

الجيب البليسيه

احدث موديلات الجيب الكاجوال

إطلالة ملائمة للجامعة كثيرا حيث قامت بارتداء سويت شيرت أبيض مطبوع مع جيب بليسيه بدرجة الأحمر الداكن مع حقيبة ظهر بيضاء و كوتشى رياضى.

الجيب البليسيه

إطلالة نهارية بسيطة تحتوى على قميص باللون البيبى مع جيب طويلة ذات قصة واسعة وحذاء ذات كعب بسيط بدرجات الأزرق.

الجيب البليسيه

لوك كاجوال اعتمدت فيه على جيب ذات قصة مستقيمة وكسرات بدرجة الأبيض ونسقت معها بلوزة تحمل صيحة الكرانيش.

الجيب البليسيه

إطلالة للجيب البليسيه مع الجاكيت الجينز القصير والتى شيرت التي يمكنك من خلالها الذهاب للجامعة.

الجيب البليسيه

ملابس محجبات كاجوال خريف 2020

لول للمناسبات أنيق اعتمدت على جيب بليسيه شيفون بدرجة النيود مع بلوزة سوداء.

الجيب البليسيه

اظهرى بإطلالة رقيقة بسيطة مع هذة الجيب ذات اللون الكشمير مع التوب النبيتى.

الجيب البليسيه

اذا كنتى تحبين الألوان الجريئة اختارى الجيب ذات اللون الأصفر الفاتح ونسقيه مع بلوزة باللون الأحمر.

الجيب البليسيه

والآن أخبرينا عبر التعليقات ما هو رأيك فى موديلات الجيب البليسيه وهل ترغبين فى ارتدائها أم لا.

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