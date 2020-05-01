صور ازياء اللون البرتقالى موضة شتاء 2020

اللون البرتقالى موضة خريف وشتاء 2020 نقدم لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة مميزة جدا من أحدث موديلات الأزياء باللون البرتقالى التى تواكب موضة خريف وشتاء 2020.

يعتبر اللون البرتقالى بكافة درجاته من أحدث صيحات الموضة فى موسم خريف وشتاء 2020 حيث لم تعد الألوان الترابية مناسبة للخريف أو الشتاء بل أصبحت الألوان الصارخة والقوية أكثر رواجا في عالم الموضة الآن.

والجدير بالذكر أننا رأينا الكثير من عروض الأزياء تشتمل على ملابس رائعة تحمل اللون البرتقالى لذا فهو من أهم الألوان المواكبة للموضة حاليا ونحن الآن سوف نعرض لكم مجموعة من اجمل الأزياء التى تحتوى على اللون البرتقالى تابعونا.

موضة ألوان خريف وشتاء 2020

من خلال متابعتنا لمنصات عروض الأزياء العالمية من أسبوع الموضة في نيويورك وباريس وايضا لندن فإنها ألهمتنا بأن اللون الأصفر والبرتقالى هم من أبرز ألوان الخريف 2020 وهى جاءت بدرجة الليمون الأخضر أو الأصفر القاتم أو البرتقالي الداكن الذي يميل إلى الأحمر.

واللون البرتقالى يمتاز بأنه يضيف لمسة منعشة لأزياء الخريف والشتاء ويتماشى مع إطلالتك اليومية وكما يناسب أيضا اطلالتك الرسمية فى السهرات والحفلات ويمكنك تنسيق معه أكثر من لون مثل الألوان الحيادية الأبيض والأسود والبني.

احدث الوان شتاء 2020

فى هذة الاطلالة الرائعة نرى تناسبا مميزا فى الألوان حيث أنها نسقت البلوفر باللون البرتقالى الداكن مع بنطلون جينز فاتح وبوت نفس درجة البلوفر.

كونى متألقة فى إطلالتك الصباحية مع هذا اللوك الذي يحتوي على بنطلون بدرجات البرتقالى الداكنة عالى الخصر ذات قصة واسعة مع توب وكارديجان اسود.

أما فى هذة الاطلالة فقد فضلت ارتداء القطعة الخارجية وهى الكارديجان الصوف باللون القاتم و نسقته مع تى شيرت مخطط وبنطلون جينز أسود.

اطلالة أنيقة جدا من الممكن أن تليق فى الجامعة كثيرا وفى المشاوير الصباحية وهى تحتوى على بلوفر بسيط وبنطلون أسود ممزق.

أزياء بنات موضة خريف 2020

كونى أنيقة مع هذا اللوك والتى اعتمدت فيه الفاشينيستا على بلوزة فرو مع معطف طويل بدرجات البيج النسكافيه مع جيب قصيرة ذات قصة واسعة بدرجة البرتقالى الصريح.

إطلالة رسمية اعتمديها اذا كنتى ترغبين فى الذهاب الى العمل أو الاجتماع صباحا حيث تعتمد على توب برتقالى مع جينز ومعطف بدرجات الأزرق الداكن.

ولكن فى هذة الاطلالة وجدنا أن الموديل اكتفت فقط بأن تنسق الاسكارف البرتقالى مع بلوفر بنى ومعطف طويل اوف وايت.

أما عن هذا اللوك فهو مناسب في جميع إطلالاتك وهو يحتوى على ثوب أبيض مع كارديجان صوف برتقالى قاتم وبنطلون جينز ممزق بالأزرق الفاتح.

افضل الوان شتاء 2020

البلوزة الصوف بدرجة البرتقالي الداكن يعد من أحدث صيحات الموضة ننصحك بارتدائه مع قميص ملون.

المعطف البرتقالى مميز جدا هذا الشتاء نسقيه مع توب أبيض وبنطلون أسود.

يعتبر الجاكيت الفرو القصير من أبرز صيحات الأزياء هذا الموسم اعتمديه.

نود الآن معرفة ما هو رأيك فى هذة الموديلات الأنيقة باللون البرتقالى وما اللوك الذي خاطف انظارك أخبرينا عبر التعليقات.