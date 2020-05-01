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صور ازياء اللون البرتقالى موضة شتاء 2020

1 مايو، 2020
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اللون البرتقالى موضة خريف وشتاء 2020 نقدم لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة مميزة جدا من أحدث موديلات الأزياء باللون البرتقالى التى تواكب موضة خريف وشتاء 2020.

يعتبر اللون البرتقالى بكافة درجاته من أحدث صيحات الموضة فى موسم خريف وشتاء 2020 حيث لم تعد الألوان الترابية مناسبة للخريف أو الشتاء بل أصبحت الألوان الصارخة والقوية أكثر رواجا في عالم الموضة الآن.

والجدير بالذكر أننا رأينا الكثير من عروض الأزياء تشتمل على ملابس رائعة تحمل اللون البرتقالى لذا فهو من أهم الألوان المواكبة للموضة حاليا ونحن الآن سوف نعرض لكم مجموعة من اجمل الأزياء التى تحتوى على اللون البرتقالى تابعونا.

موضة ألوان خريف وشتاء 2020

من خلال متابعتنا لمنصات عروض الأزياء العالمية من أسبوع الموضة في نيويورك وباريس وايضا لندن فإنها ألهمتنا بأن اللون الأصفر والبرتقالى هم من أبرز ألوان الخريف 2020 وهى جاءت بدرجة الليمون الأخضر أو الأصفر القاتم أو البرتقالي الداكن الذي يميل إلى الأحمر.

واللون البرتقالى يمتاز بأنه يضيف لمسة منعشة لأزياء الخريف والشتاء ويتماشى مع إطلالتك اليومية وكما يناسب أيضا اطلالتك الرسمية فى السهرات والحفلات ويمكنك تنسيق معه أكثر من لون مثل الألوان الحيادية الأبيض والأسود والبني.

احدث الوان شتاء 2020

فى هذة الاطلالة الرائعة نرى تناسبا مميزا فى الألوان حيث أنها نسقت البلوفر باللون البرتقالى الداكن مع بنطلون جينز فاتح وبوت نفس درجة البلوفر.

أزياء خريف وشتاء 2020

كونى متألقة فى إطلالتك الصباحية مع هذا اللوك الذي يحتوي على بنطلون بدرجات البرتقالى الداكنة عالى الخصر ذات قصة واسعة مع توب وكارديجان اسود.

أزياء خريف وشتاء 2020

أما فى هذة الاطلالة فقد فضلت ارتداء القطعة الخارجية وهى الكارديجان الصوف باللون القاتم و نسقته مع تى شيرت مخطط وبنطلون جينز أسود.

أزياء خريف وشتاء 2020

اطلالة أنيقة جدا من الممكن أن تليق فى الجامعة كثيرا وفى المشاوير الصباحية وهى تحتوى على بلوفر بسيط وبنطلون أسود ممزق.

أزياء خريف وشتاء 2020

أزياء بنات موضة خريف 2020

كونى أنيقة مع هذا اللوك والتى اعتمدت فيه الفاشينيستا على بلوزة فرو مع معطف طويل بدرجات البيج النسكافيه مع جيب قصيرة ذات قصة واسعة بدرجة البرتقالى الصريح.

أزياء خريف وشتاء 2020

إطلالة رسمية اعتمديها اذا كنتى ترغبين فى الذهاب الى العمل أو الاجتماع صباحا حيث تعتمد على توب برتقالى مع جينز ومعطف بدرجات الأزرق الداكن.

أزياء خريف وشتاء 2020

ولكن فى هذة الاطلالة وجدنا أن الموديل اكتفت فقط بأن تنسق الاسكارف البرتقالى مع بلوفر بنى ومعطف طويل اوف وايت.

أزياء خريف وشتاء 2020

أما عن هذا اللوك فهو مناسب في جميع إطلالاتك وهو يحتوى على ثوب أبيض مع كارديجان صوف برتقالى قاتم وبنطلون جينز ممزق بالأزرق الفاتح.

أزياء خريف وشتاء 2020

افضل الوان شتاء 2020

البلوزة الصوف بدرجة البرتقالي الداكن يعد من أحدث صيحات الموضة ننصحك بارتدائه مع قميص ملون.

أزياء خريف وشتاء 2020

المعطف البرتقالى مميز جدا هذا الشتاء نسقيه مع توب أبيض وبنطلون أسود.

أزياء خريف وشتاء 2020

يعتبر الجاكيت الفرو القصير من أبرز صيحات الأزياء هذا الموسم اعتمديه.

أزياء خريف وشتاء 2020

نود الآن معرفة ما هو رأيك فى هذة الموديلات الأنيقة باللون البرتقالى وما اللوك الذي خاطف انظارك أخبرينا عبر التعليقات.

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