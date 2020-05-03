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صور تصاميم أزياء محجبات تركية حديثة 1442

3 مايو، 2020
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صور تصاميم أزياء محجبات تركية حديثة 1442 عبر موقع muhtwa.com , لقد أحدثت الأزياء التركية موضة عالمية خاصة للمحجبات, فهي تتميز بالأناقة والرقي, كما إنهم استخدموا أنواع من القماش القيم والأنيق, وفي هذا المقال سوف نعرض مجموعة من الازياء التركية الخاصة بالمحجبات.

ملابس محجبات تركية

بلوزة قصيرة بيضاء سادة مع أكمام واسعة وأساور بزراير وجيب من الستان لونها بيج و بداخلها رسومات رقيقة على شكل ورد يختلط فيه اللون السيمون مع الزيتي وطرحة سيمون سادة مصممة من الستان.

ملابس للمحجبات تركية حديثة

بلوزة بيضاء مع بنطلون أبيض بوليرو طويل لونه كحلي سادة مع زراير بيج وطرحة طويلة سادة مصممة من القطن لونها بيج.

ملابس للمحجبات تركية حديثة

سالوبيت شيك وأنيق لونه أخضر فاتح مع بادي أبيض بوليرو طويل لونها أوف وايت وطرحة باللون البيج.

ملابس للمحجبات تركية حديثة

بلوزة طويلة لونها أسود سادة مع بنطلون اسمر وجاكت طويل كت باللون الموف مع أزرار من الجانبين وطرحة باللون الرصاصي.

ملابس للمحجبات تركية حديثة

بلوزة طويلة لونها أخضر غامق سادة مع جيب صق لونها اسمر وطرحة سمراء وكوتشي باللون الأبيض.

ملابس للمحجبات تركية حديثة

أزياء للمحجبات 1442

فستان طويل من القماش المشجر لونه زيتي ومزين برسومات ورد رقيقة مع قّصه كروس من جهة الصدر و حزام حول الوسط من نفس القماش مربوط بالجانب على شكل فيونكة وطرحة شيفون لونها سيمون فاتح.

أزياء للمحجبات

طقم مكون من فستان طويل من الصوف لونه بيج بنطلون ليجن أسمر وبالطو طويل لونه زيتي وكوفية كاروهات من الصوف حول الرقية و طرحة لونها بيج.

أزياء للمحجبات

بلوزة طويلة لونها نبيتى واسعة ومطرزه باللون الفضي على الأكتاف وعلى الأساور مع بنطلون اسمر وطرحة ستان اخضر.

أزياء للمحجبات

بلوزة واسعة طويلة لونها ابيض مع بنطلون أبيض وجاكت طويل من القماش المشجر وطرحة ستان لونها أزرق.

أزياء للمحجبات

عباية طويلة بناتي لونها ابيض مصممة من الشيفون مزينة بتطريز خيط على شكل ورد أحمر على جانب العباءة حزام حول الوسط مربوط على شكل فيونكة مع بنطلون جينز أزرق وطرحة بيضاء.

أزياء للمحجبات

ملابس بنات محجبات 1442

طقم مميز يمكن استخدامه عباية أو فستان السهرة مصمم من قماش الكريب الناعم لونه زيتى مصمم بشكل عباية مزينة بكرانيش على الأكتاف مع قطعة من القماش على شكل دائري يمكن ربطة حول الرقبة أو حول الوسط مع طرحة من الستان لونها زيتي.

ملابس بنات محجبات

فستان واسع مصمم من القماش المشجر لونها أبيض ومزين بورد باللون الأحمر والسيمون مع طرحة بيج.

ملابس بنات محجبات

طقم مكون من بلوزة سمراء وبنطلون جملي واسع وطرحة بيج.

ملابس بنات محجبات

بلوزة بيضاء طويلة مع بنطلون جينز وجاكت من الحرير من القماش المشجر وطرحة باللون البيج.

ملابس بنات محجبات

بادى أسمر وبنطلون اسمر مع دريل طويل كت من الشيفون المشجر لونه ابيض فى اسمر وطرحة سمراء.

ملابس بنات محجبات

فستان أنيق مصمم من نوعين من القماش الطبقة السفلية من القماش الشيفون البيليسية لونه بيج والطبقة العلوية من القماش المشجر لونها لبني في ذهبي وطرحة من الستان لونها ذهبي.

ملابس بنات محجبات

عباية لونها روز سادة مع بلوزة وبنطلون ابيض وطرحة لونها ذهبي.

ملابس بنات محجبات

قميص طويل لونه أسمر مع بنطلون أبيض وجاكت طويل باللون اللبني وطرحة رصاصي.

ملابس بنات محجبات

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