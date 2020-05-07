صور تصميمات فساتين وجيب للخروجات 2020

صور تصميمات فساتين وجيب رسمية للخروجات 2020 كثيراً ما تنتاب الحيرة السيدات اللاتي يذهبن للعمل صباح كل يوم، إذا أن إختيار ملابس رسمية وفي نفس الوقت أنيقة وجديدة يعد أمر في غاية الأهمية بالنسبة للكثيرات، حيث أن الأمر لا يقتصر فقط على إرتداء ملابس والذهاب بها الى العمل، بل في بعض الشركات والهيئات الكبرى يتطلب الأمر الإحتفاظ بالأناقة و المهندمة في الملابس لأنه ينعكس بالضرورة على سمعة ومكانة تلك الهيئة أو المنظمة.

لذا يقدم لكِ موقع muhtwa.com عدد من الفساتين والجيب الجذابة والمميزة لتتلائم مع طبيعة عملك الرسمية وأيضاً لها إطلالات مميزة وجذابة، تابعي معنا لتتعرفي عليها.

فساتين رسمية مميزة 2020

فستان أنيق من اللون الأبيض بأكمام قصيرة وتطريز بالفصوص الزرقاء على فتحة الرقبة، الفستان بحزام أبيض رفيع من الوسط وجاكيت أزرق قصير حتى الخصر، وإليك أيضاً اقتراح بالإكسسوارات المناسبة للفستان.

ولأن اللون الأسود يتربع على عرش الأناقة، نقدم لك فستان قصير من اللون الأسود المنقوش برسومات على يمين الفستان باللون الكافية، الفستان كت مع شريط ستان رفيع أسفل الصدر، التصميم يناسب كذلك الحفلات.

تصميم أخر ناعم للفساتين الرسمية بجاكيت قصير من اللون الأخضر وسكارف منقوش يجمع بين الأخضر والأصفر، يأتيك التصميم في شكل فستان أسود سادة.

فساتين رسمية ناعمة 2020

ولأن الرقة في المظهر الخارجي تعكس بشكل كبير نعومة الشخصية، نقدم لكً فستان قصير كحلي في غاية الرقة والنعومة لإطلالة جديدة من نوعها بتصميم خالي من التطريز أو الألوان بل مُكتفي فقط بكشكشة على يسار الوسط ينسدل منها شريطين، يأتيك الموديل مع حقيبة يد بتصميم مبتكر.

يعتقد البعض أن التايجر هو عنوان الشياكة والذوق الرفيع لذلك إخترنا لك فستان من اللون البني على جاكيت تايجر قصير مشكوك باللون الذهبي بالأكمام وطوق الجاكيت.

موديل جذاب للفساتين الرسمية منقوش من الصدر باللون الأزرق على خلفية أوف وايت مع حزام عريض أسفل الصدر من الستان العريض بفيونكة صغيرة على اليسار، مع بورتفيه أنيق بنفس اللون.

على عكس الموديلات السابقة إخترنا لك فستان من قطعة واحدة يجمع بين اللونين الأسود والكافية، تم تصميم الجزء العلوي منه باللون الأسود مع أكمام قصيرة أما الجزء السفلي فهو من اللون الكافيه الراقي بموديل مفتوح من الجنب ببطانة من نفس اللون، ويتوسط الفستان حزام أسود عريض من الجلد.

موديل أخر من اللون السماوي المميز بفيونكة رقيقة على الكتف اليسار المنسدل قليلاً، الفستان به تداخل رقيق وبسيط مع شرائط باللون الأسود على فتحة الرقبة وأساور الأكمام.

جيب رسمية أنيقة

يتطلب منك الذهاب اليومي للعمل أو المؤتمرات والمناسبات الرسمية التنويع في إطلالتك ليس فقط من حيث الألوان ولكن أيضاً يتعلق الأمر بالموديلات؛ فالتغيير بين الجيب والفساتين يمنحك إطلالات مختلفة وجاذبة للأنظار، لذلك نقدم إليكِ أحدث تشكيلة من الجيب الرسمية.

موديل جريء بألون صارخة مكون من جاكيت من اللون الأصفر لتردي من تحته قميص أبيض بأكمام طويلة وجيب اسود قصير مزركش بأزرار بيضاء على الجيوب، لأن الأناقة عنوان متابعينا قدمنا لكم إقتراح بالاكسسوارات الممكنة ذات اللون الأخضر المميز.

ولأن الإنفراد بموديل جديد وأنيق يعد الشغل الشاغل للكثيرات، نقدم لكم تصميم مختلف وأنيق في ألوانه الناعمة، عبارة عن جاكيت وجيب أبيض مع بلوزة من اللون الوردي الباستيلي بموديل مُبتكر من الشيفون المنهدل على الخصر.

جيب بموديل منقوش بمزيج بين اللون الأسود والأبيض، نقدم لك تصميم رائع للجيب الرسمية لهذا العام 2020، مع بلوزة بيضاء من الشيفون بموديل ضيق من الأعلى وواسع من الخصر، ذو أكمام قصيرة كرانيش مترهلة من منتصف الصدر.

جيب رسمية للعمل

جيب أسود قصير بحزام أصفر رفيع على جاكيت أسود يأتيك هذا مع قميص أصفر من الستان موديل مترهل من ناحية الكتف الأيسر.

تصميم اخر باللون الوردي الأنيق يأتيكِ بلوزة بأكمام طويلة وأزرار من الوسط مع وردة من اللون البني على اليسار، مع جيب قصير يجمع بين اللونين البني والوردي.

قميص أخضر كاروهات لإطلالة رسمية ذات طابع كاجوال بجيوب من الصدر، مع جيب أسود حزام جلد عريض.

جاكيت أسود بموديل جذاب ومختلف في تصميمه، بسحاب على الجيوب والياقة طويلة وملحق به إسكارف تايجر أنيق.