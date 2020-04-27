عدن تايم

صور .. حضرموت تحتفل بإعلان الانتقالي إدارة الجنوب

27 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

شهدت حضرموت مساء اليوم الأحد، احتفالات جماهيرية وإطلاق للألعاب النارية، وذلك احتفالا بالبيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي اعلن فيه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب.

ونظم المئات من أبناء مديرية غيل باوزير بحضرموت مسيرة جماهيرية حاشدة، احتفالا بالخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي أمس السبت.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتفالية إعلام دولة الجنوب وشعارات الانتقالي وصور الرئيس الزبيدي، وأطلقوا الألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بالخطوات التي أعلنها الانتقالي.

وتأتي هذه الاحتفالية الجماهيرية تلبيتا للدعوة التي أطلقتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية غيل باوزير بحضرموت.

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إدارة الانتقالي الجنوب بإعلان تحتفل حضرموت صور

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