صور- ردم واغلاق البحر يثير ضجة في عدن

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عدن تايم/ خاص



اثرت صور متداولة لعملية ردم ردم وبناء يغلق البحرفي عدن، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد نشطاء غياب دور الجهات المعنية تجاه اعمال البسط رغم تخصيص موازنات ضخمة للسلطات المحلية والامنية في المدينة.

والمحوا الى مشاركة هذه الجهات في هذه الاعمال، من خلال قيامها بحملات في اراضي متنازع عليها لصالح اطراف مقربة منها.

وكتب الصحفي المرموق خالد سلمان منشورا في صفحته في فيسبوك بعنوان: عدن مدينة بلا شاطئ.

وجاء في المنشور: تخيل نفسك ان تصحوا تتمطى، تلبس الترنج الرياضي ،تولع سيجارة ،تشرب كأس الشاي ، بعجل كي تسابق الشمس ،قبل ان يعلوها غضب حرارة عدن العاليه ، تخرج مثل كل صبحية وساعة نهار، كي تُمارس رياضة الجري على شواطىء عدن ، فتجدها بلا شواطىء ، تفتش عن شاطئ ، اغتسلت فيه وانت طفل ،واحتضنت على شاطئه ،اثناء الغروب اول حبيبة، وضربت فيه اول موعد غرام ، تفتش عنه فلاتجده ، فقط أمامك كتل خرسانية مغتصبة ، متغلغلة كلسلان أفعى الاوكوندا ، كتل مصفحة ، تحول دون رؤيتك لقوارب الصيادين ،القادمين بخيرهم الوفير الى شط صيّره، حيث يقام مزاد السمك الطازج ، وأمامه مخبازة الشواء والفتة والرشوش.

تخيل عدن بلا شاطئ ، مجرد قلاع أخطبوطية بألف ذراع باسط ،وبطابور مارش عسكري من الف ثكنة وفلة وعمارة

تخيل ماذا؟

،بل قل ان عدن تمضي صوب تجفيف شواطئها ،ربما لعظات دينية سلفية ، لمنع العشاق من الأحضان ، والأجساد من الالتصاق ببعضها ، والشفافيف من القبل،

الصور القادمة من المدينة، تؤكد ان عدن كمدينة ساحلية ،ماضية صوب حتفها

عدن بلا شواطىء ،ليست عدن، ابحثوا لها عن اسم آخر، ربما مدينة افعوانيات الإسمنت المسلح

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