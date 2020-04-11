صور شهر رمضان المبارك للفيس بوك 2020 نقدم لكم أجمل وأجدد صور شهر رمضان المبارك عبر موقع الأحلام لتبادل ارسال التهاني بمناسبة قدوم الشهر الفضيل بيننا وبين الأصدقاء والاحباب والأقارب حيث نجد مؤشرات البحث على أجدد وأجمل صور التهاني بشهر رمضان 2020 تحتل أعلى مراتب البحث على جميع المواقع .

أجمل صور رمضان كريم

أجمل صور شهر رمضان المبارك للفيس بوك 2020 حيث لم يعد سوى أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام الشهر المبارك والذى تم تحديده فلكيا على أن يوافق يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري 2020 متوجهين إلى الله تعالى أن يهله علينا وقد أزاح عنا تلك الغمة التي أصابت العالم أجمع والتي تسمي بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

صور عن رمضان جديدة

حيث تعاني سائر بلاد العالم والوطن العربي من انتشار فيروس قاتل وهو كوفيد 19 الذي حصد عدد كبير من الأرواح وأصاب ملايين الأشخاص به حول العالم وينتظر العالم أجمع هدية الله تعالى الذى يعطيها لنا خلال الأيام القليلة المقبلة وهو شهر رمضان .

وذلك لكونه من الأوقات المستجاب فيها الدعاء لنتضرع إلى الله ونرجع له وندعوه بأن يزيح عنا تلك الغمة والكرب ويهل علينا بالخير والبركات والسعادة مثل كل عام ومن أجمل وأجدد صور التهنئة برمضان 2020 .

أجمل الصور عن شهر رمضان المبارك

صور شهر رمضان المبارك ومظاهر الاحتفال بالشهر الكريم والتي قد تتشابه أو تختلف فيما بينها أما عن أوجه التشابه فهو تعليق الزينة وشراء فانوس رمضان الذى أرتبط بهذا الشهر فقط وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وانتشار موائد الرحمن في مختلف الميادين والشوارع لإطعام كل الفقراء والمساكين .

كذلك يعد تناول الحلويات من الوجبات والأطعمة الأساسية التي يتم تناولها بعد الإفطار ومن المشروبات الأساسية والتي يحرص الناس على شربها في الإفطار هو الخشاف ( البلح ) وقمر الدين والتمر هندي وأنواع من العصائر الطازجة المختلفة ومن أساسيات السحور أكل الفول والزبادي والخيار .

صور دينية عن رمضان

تحميل صور شهر رمضان المبارك للفيس بوك ، وليست الصور فحسب التي نحرص على تحميلها وتبادلها فيما بيننا البعض ولكن أيضا التضرع إلى المولى جل وعلا بالعبادات والدعاء والتكبيرات والتسابيح في الليل والنهار حتى يمن الله علينا من رحمته وفضله وعطفه ويكفر عنا سيئاتنا و إسرافنا في أمرنا .

ويطل علينا شهر رمضان كل عام كهدية من الله عز وجل لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي ليردهم إليه مرة أخري وتكون تلك فرصة لهم لكي يسيروا مرة أخري في طريق العبادة والطاعة وطلب العفو والسماح والمغفرة من الله ، كما أن هذا الشهر مليء بالنفحات الروحانية ورحمات الله التي ينثرها على عباده .

أجمل صور رمضان كريم 2020

كذلك واتباع شريعة الدين الإسلامي أنه واجب على كل مسلم ومسلمة يخشى الله تعالى ويرغب في أن يكون من المغفورين له في هذا الشهر أو من عتقاء هذا الشهر من النار بأن يتوجه إلى الله بالصلاة والعبادات والدعاء والأذكار .

وأن يتسم بأخلاق أشرف خلق الله نبينا محمد صل الله عليه وسلم بقول الحق واجتناب الكذب والعطف على الصغير واحترام الكبير وقيام الليل وقراءة القرآن ، وقد أوصي رسول الله صل الله عليه بشهر رمضان وذكر لنا كيفية استقباله في خطبته عن استقبال هلال رمضان وإليكم جزء منها ؛

أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ . شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الأَيَّامِ، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ . هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ . أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، وَتِلاوَةِ كِتَابِهِ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ . وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ

ومن أجمل صور تهاني بشهر رمضان الكريم للفيس بوك ؛

صور جميلة عن رمضان

وحرصا منا على أن نمدكم بالطريقة الصحيحة لاستقبال شهر رمضان المبارك نذكر لكم عدد من أهم تلك الأشياء التي يجب فعلها وهي ؛ الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبيرات مثلا قول “سبحان الله بارئ النسم , سبحان الله المصور , سبحان الله خالق الازواج كلها , سبحان الله جاعل الظلمات والنور …

ويستحب الاغتسال في أول ليالي رمضان استهلال هلال الشهر الفضيل والبدء بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم كما يستحب أن يتم ختمة المصحف أكثر من مرة وعلى الأقل مرة واحدة كذلك أحياء الليالي الرمضانية بالاذكار والابتهالات والدعاء ومحاولة الاقتداء بسنة حبيبنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم في نهار وليل رمضان .

ويسعدنا توفير أجمل باقة من صور شهر رمضان المبارك للفيس بوك 2020

بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام موضوع صور شهر رمضان المبارك 2020 اليوم راجين من الله أن ينال أعجابكم وأن يبلغنا وإياكم الشهر لا فاقدين ولا مفقودين ونرحب بتعليقاتكم أسفل المقال .