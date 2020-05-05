صور فساتين خطوبة منفوشة 2020 عبر موقع muhtwa.com جديدة ان كنتِ لا تزالين تبحثين عن فستان خطوبة مميز وجذاب ولا تستطيعين الاختيار نظراً لضيق الوقت وكثرة المشاغل، اتركي هذه المهمة لموقع محتوى الذي يقدم لكِ تشكيلة كبيرة متنوعة من الأشكال والألوان والتصميمات لفساتين الخطوبة المنفوشة 2020 .

و على الرغم من أن الكثيرات يفضلن الموديل المنفوش في حفلات خطوبتهن، إلا أنه من الضرورة علينا أن نوجه عنايتهن إلى أهمية اختيار تصميم ناعم وبسيط في تطريزاته حتى لا يكون هناك تشابه بين إطلالتك في الخطبة وبين تلك التي في الزفاف، والآن نترك لكِ حرية الإختيار من بين فساتين مجموعتنا.

فساتين خطوبة منفوشة حديثة

إن كنتِ تفضلين فستان خطوبة باللون الأحمر، فإليكِ فستان منفوش بشكل أنيق ومميز مشكوك بالتطريزات البارزة ومُطعم بالفصوص في منطقة الصدر وأعلى الخصر، من الستان الناعم وبحمالات منسدلة على الذراعين.

للباحثات عن موديل فريد من نوعه من الفساتين المنفوشة، نقدم لكن هذا الفستان ذو التصميم المُبتكر حيث أنه مصمم من التُل البيج المُطرز بورود باللون الأحمر و البنفسجي تغزو الصدر ومنطقة الخصر، ولأن الفستان من الموديل الكب المفتوح الصدر فإنه يتلائم مع الشخصيات الجريئة.

ولأن العروس في يوم خطبتها تسعى الى الظهور في أبهى حلة لها نقدم لكِ فستان منفوش من التل الأزرق الزهري الرائع، الفستان بصدر عاري ومرصع بالكريستالات الفضية الفخمة والتي تطاير بعضها في تُل الجزء السفلي من الفستان.

بدرجة اللون الروز الناعم يأتيكِ فستان رقيق مُصمم من التُل المنفوش والمُزكرش بورود بارزة متطايرة على الصدر وأعلى الخصر، التصميم الأنيق بحمالات من الشيفون المُزود بورود بيضاء صغيرة.

فساتين خطوبة جديدة 2020

الفساتين المنفوشه لا تزال محببه من قِبل الكثيرات حتى بعد اتجاه البعض الى الضيقة لما تتيحه من حرية حركة، ولكن لايزال أسم العروس مرتبطة في المجتمع بالفستان المنفوش، ولذلك يقدم لكِ موقع محتوى هذا الفستان السماوي المميز ذو فتحة الرقبة الضيقة والأكمام العارية والذي يجمع بين الدانتيل في الصدر والتُل المنفوش المُزود بلمعة رقيقة في الجزء السفلي .

نقدم لكِ فستان منفوش جديد 2020 في تصميمه ولونه العنابي الذي سيطرح على ساحة الموضة لهذا العام، التصميم من التُل المنفوش والمُطعم بعدد من الفصوص المنتشرة على التنورة، أما عن الصدر فهو مُرصع بالكامل بالكريستالات الفضية الأنيقة.

لإطلالة ملكية لا تُنسى في ليلة خطبتك تسحرين بها أنظار جميع المدعوين ننصحك بإختيار هذا الفستان الفاخر والمبهر، والمصمم من الدانتيل الأوف وايت المزركش باللون الازرق الراقي مع صدر عاري بموديل مفتوح مرصع بالكريستالات الزرقاء، فستانك سيكون مميز وراقي بهذه الإطلالة.

فساتين خطوبة منفوشة 2020

ولأن عاشقات الأحمر كثيرات نقدم لكِ فستان آخر من التُل ذو اللون الأحمر ولكن بتصميم مختلف، مُرصع صدره بالكامل بالكريستالات الفضية والتي تكاد تُخفي لونه الأحمر، والمُنسدل بعضها على الخصر حتى وسط الفستان من الأسفل.

وبفكرة تصميم مشابهة للفستان السابق يأتيكِ هذا الفستان المصمم باللون الكُحلي.

فستان منفوش آخر من اللون السماوي ولكن بموديل جديد يميزه عن سابقيه حيث تم تصميمه من طبقات التُل التي تظهر أطرافها على هيئة كرانيش مفروده، بحمالات رفيعة وأكتاف عريضة منسدلة على الذراعين، أما عن الصدر فهو من الجُبير الفاخر.

نظام الطبقات المُدرجة الذي يعتبر أبرز تصميم في موديلات فساتين الخطوبة والزفاف لهذا العام نقدم إليكِ سيدتي فستان من اللون الموف الناعم، تم تفصيله من التُل المنفوش ليعطي إطلالة جديدة وأنيقة، مع تطريز خفيف على الصدر ليمنحه رونق جديد.

و بالفعل لا يمكننا تجاهل المحجبات في هذه التشكيلة حيث نقدم إليهن فستان مبهر في رقته من اللون السيمون الناعم، بأكمام طويلة من الدانتيل المُطرز بينما الصدر من الجبير المفضل وبذيل مشكوك بورود في الجانبين.