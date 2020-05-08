صور فساتين محجبات محتشمة 2020 خلال موقع muhtwa.com دائما ما تبحث المرأة المحجبة عن استايلات واسعة ومختلفة وأنيقة وفى نفس الوقت محتشمة تناسب حجابها فتلجأ أحيانا إلى الفساتين ونحن سوف نعرض لكم مجموعة مميزة من أجمل فساتين المحجبات المحتشمة التى تناسب ذوقك.

فساتين محجبات حديثة 2020

تعد الفساتين من أكثر الملابس التى تناسب الفتيات المحجبات كثيرا نظرا لأنها طويلة وواسعة لذلك يلجأ إليها معظم الفتيات المحجبات وموضة هذا العام لفساتين المحجبات أصبحت تتمثل فى الفساتين Oversize وهو الفساتين الواسعة والمصنوعة من القماش الكتان أو الشيفون.

وتتميز ألوان هذا العام بالألوان الحيوية مثل الأصفر والأبيض والفوشيا واللبنى والكشمير بالإضافة إلى الألوان الداكنة مثل الأسود.

فساتين محتشمة 2020

فستان تركى أنيق وهو طويل باللون الرمادى ومشغول على الصدر ورود باللون الكحلى فى الفوشيا فى نبيتى ومشغول أيضا من على الأكمام وبه رباط رمادى على الخصر وطرحة باللون السيمون.

فستان تركى مميز من القماش الكريب وهو فستان مقلم باللون الأبيض فى الأحمر الفاتح وله ربط من نفس اللون على الخصر وهو فستان منسدل على واسع يمكن تنسيق معه طرحة باللون الزيتى.

فستان رائع مشجر مصنوع من القماش الشيفون وهو ملون باللون اللبنى والبينك والرمادى والكشمير وعليه بالطو باللون الروز وطرحة نفس اللون.

فستان أنيق تركى من القماش الشيفون وهو فستان سادة ليس به سوى أزرار بيضاء فى منتصفه وهو فستان منسدل على منفوش يمكن تنسيق معه طرحة باللون الأحمر وشنطة وحذاء جملى.

فساتين شيفون 2020

فستان سادة محتشم مصنوع من القماش الشيفون وهو فستان واسع باللون السيمون الغامق وبه رباط على الخصر ويمكن تنسيق معه طرحة مشجرة باللون السيمون الفاتح فى أزرق.

فستان تركى رائع لاطلالة فى الصباح مصنوع من القماش الشيفون الثقيل باللون الكشمير المميز وبه رباط نفس اللون على الخصر وهو منسدل على واسع ويمكن تنسيق طرحة باللون الرمادى الفاتح.

فستان سادة مميز لاطلالة عملية مصنوع من القماش الجبرين باللون الأخضر الغامق وهو فستان ملتصق بالجسم يمكن تنسيق معه طرحة باللون البيج وشنطة وكوتشى لونهما أبيض.

فستان مميز لاطلالة فى المساء مصنوع من القماش القطيفة بأكمام واسعة ومنسدل على واسع وبه لؤلؤ من على الصدر والأكمام وله طرحة باللون الاسود.

فستان أنيق مصنوع من القماش الدانتيل الثقيل باللون الكشمير الغامق ومنسدل على واسع ومعه طرحة باللون الموف الفاتح.

فستان أنيق جدا لاطلالة جذابة مصنوع من الجلد باللون الأسود وله أكمام اوف شولدر وهو فستان منسدل على واسع يمكن تنسيق له طرحة باللون الأبيض وحذاء كعب عالي أسود.

فساتين محتشمة ملونة

فستان رقيق من القماش الشيفون باللون السيمون الفاتح مرسوم عليه ورود باللون الموف فى البنى والسيمون ومزين من عند الخصر بشريط باللون الفضي وله طرحة فضى.

فستان مشجر مميز من الشيفون منفوش باللون البيج ف الأحمر والأخضر ومعه طرحة باللون البيج.

فستان من القماش الكتان كروهات باللون البنى فى اسود ومنسدل على واسع وعليه جاكيت جينز طويل وطرحة بيج.

فستان باللون الكحلى من القماش القطيفة وهو منفوش ويمكن تنسيق معه طرحة باللون الكشمير.

فستان باللون البنفسجى الفاتح واسع وهو فستان سادة مزين من على الجيوب بلؤلؤ ومعه طرحة باللون البيج.

فستان من الستان باللون الاسود مرسوم عليه ورود باللون البينك الفاتح ومعه طرحة بينك.

فستان رائع جدا باللون الأبيض ومنقوش عليه ورود باللون الاحمر والبينك والرمادي.

والآن عليكى أن تشاريكينا برأيك ما هو الفستان الذي اختاريته من خلال التعليقات.