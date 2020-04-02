صور.. كيف بدت حضرموت بعد دخول حظر التجوال فيها

دخل قرار حظر التجوال في محافظة حضرموت “شرقي اليمن”، حيّز التنفيذ مساء اليوم الخميس، بدء من الرابعة عصراً، وحتى الرابعة فجراً، كإجراء احترازي من تفشي فيروس “كورونا”.

وقالت مصادر محلية لـ”يمن شباب نت”: إن” حظر التجوال الذي فرضته سلطات المحافظة، شهد تطبيقاً على الواقع”.

وأضافت “أن الحركة توقفت، ولزم المواطنين منازلهم، حسب التعليمات والإرشادات التي وردتهم”.

وقال مراسل “يمن شباب نت”، إن “هناك إجراءات مشددة أمنية وعسكرية، سبقت تنفيذ القرار، وشوهد ذلك منذ صباح اليوم، في شوارع ومداخل مدن المحافظة”.

ولفت إلى أن سيارات الأمن، جابت شوارع مدينة سيئون، مركز الوادي والصحراء، دعت عبر مكبرات الصوت، المواطنين إلى الالتزام بتطبيق قرار الحظر، وتحثهم على البقاء في بيوتهم، والمساهمة بمساعدة الأجهزة الأمنية على فرض الحظر”.

بدوره أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طميس، أن فرض حظر التجوال هو للوقاية من مرض كورونا العابر للقارات تنفيذا لقرار المحافظ فرج البحسني، نافيا في الوقت نفسه أن يكون له أي اعتبارات أخرى.

وقال طميس خلال تدشين الحملة الأمنية، إن نجاح الحظر يتوقف على وعي المواطن والتزامه بالقرارات والتقيد بتوجيهات الجهات الصحية، مشيرا إلى ان السلطة تعول على الثقة التامة في التعامل الايجابي للمواطنين مع القرار.

ووجه أفراد الوحدات العسكرية والأمنية بالتعامل الراقي مع المواطنين و اعتبار مايناط بهم من مهام تندرج ضمن قيم التراحم و التكاتف الاجتماعي بين الجميع لتفادي انتشار الوباء.مطالباً وسائل الإعلام بنشر الوعي المجتمعي والبعد عن المناكفات التي تعكر صفو المجتمع .

يُشار إلى أن تنفيذ قرار الحظر، في حضرموت، يأتي تطبيقه، كأول محافظة في الجمهورية اليمنية، تحسباً لتفشي فيروس “كورونا” المنتشر عالمياً.

