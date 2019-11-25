عدن تايم

صور مؤثرة من أمام منطقة معاشيق الرئاسية بعدن

عدن تايم عدن تايم منذ 19 دقيقة
2 أقل من دقيقة
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الإثنين صورا مؤثرة لمتقاعدين عسكريين جنوبيين وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ساحة أمام منطقة معاشيق مقر الحكومة اليمنية بعدن .

ومنذ ليلة امس اعتصم عدد من المتقاعدين العسكريين امام منطقة معاشيق الرئاسية في إطار التصعيد الذي دعت إليه الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، للمطالبة بسرعة صرف المرتبات ومعالجة قضايا المبعدين والمسرحين والمتقاعدين الجنوبيين قسرا الذين تعرضوا للظلم والتهميش منذ غزو الجنوب عقب الوحدة المشؤومة في العام 1990م

وصباح اليوم التقى عدد من هؤلاء المتقاعدين برئيس الحكومة معين عبدالملك الذي وعدهم بصرف كافة المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين ، اما بشأن حقوق المسرحين والمبعدين قسرا من وظائفهم فقد طالب معين بمنح الحكومة وقت كاف لتنفيذ مطالبهم المشروعة .

ورغم تلك الوعود الا ان عدد من المعتصمين لم يفارقوا ساحة الاعتصام التي تقع في اول حاجز امني قرب منطقة معاشيق من جهة منطقة صيرة ، واصروا على مواصلة اعتصامهم حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم المشروعة.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أمام الرئاسية بعدن صور مؤثرة معاشيق من منطقة
عدن تايم

عدن تايم

مقالات ذات صلة

Photo of ناشط سياسي: مايحدث في شبوة من اختراقات إخوانية ستكون عواقبه وخيمة لإتفاق الرياض

ناشط سياسي: مايحدث في شبوة من اختراقات إخوانية ستكون عواقبه وخيمة لإتفاق الرياض

منذ 21 دقيقة
Photo of نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اختطاف موزع صحيفة الشارع بتعز

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اختطاف موزع صحيفة الشارع بتعز

منذ 24 دقيقة
Photo of تدشين اللقاحات ضد الانفلونزا لعدد 10 ألف طالب وطالبة بمدارس عدن

تدشين اللقاحات ضد الانفلونزا لعدد 10 ألف طالب وطالبة بمدارس عدن

منذ ساعتين
Photo of اليمن تحول المخصصات المالية لجرحاها في الهند ومصر

اليمن تحول المخصصات المالية لجرحاها في الهند ومصر

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق