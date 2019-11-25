صور مؤثرة من أمام منطقة معاشيق الرئاسية بعدن

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الإثنين صورا مؤثرة لمتقاعدين عسكريين جنوبيين وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ساحة أمام منطقة معاشيق مقر الحكومة اليمنية بعدن .

ومنذ ليلة امس اعتصم عدد من المتقاعدين العسكريين امام منطقة معاشيق الرئاسية في إطار التصعيد الذي دعت إليه الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، للمطالبة بسرعة صرف المرتبات ومعالجة قضايا المبعدين والمسرحين والمتقاعدين الجنوبيين قسرا الذين تعرضوا للظلم والتهميش منذ غزو الجنوب عقب الوحدة المشؤومة في العام 1990م

وصباح اليوم التقى عدد من هؤلاء المتقاعدين برئيس الحكومة معين عبدالملك الذي وعدهم بصرف كافة المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين ، اما بشأن حقوق المسرحين والمبعدين قسرا من وظائفهم فقد طالب معين بمنح الحكومة وقت كاف لتنفيذ مطالبهم المشروعة .

ورغم تلك الوعود الا ان عدد من المعتصمين لم يفارقوا ساحة الاعتصام التي تقع في اول حاجز امني قرب منطقة معاشيق من جهة منطقة صيرة ، واصروا على مواصلة اعتصامهم حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم المشروعة.