عدن تايم
صور- مطار المكلا يستقبل اول رحلة منذ 2015
حضرموت/عدن تايم
استقبل #مطار_الريان الدولي في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم، اول رحلة منذ عام ٢٠١٥، عقب اعادة تأهيله وتجهيزه من قبل دولة #الامارات حيث وصلت طائرة الخطوط الجوية اليمنية الى المطار قبل قليل .
ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .
وتم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، وتخليص معاملات الركاب الواصلين من القاهرة بسرعة وسلاسة في ظل التجهيزات العالية التي يمتلكها المطار.