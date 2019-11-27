صور- مطار المكلا يستقبل اول رحلة منذ 2015



حضرموت/عدن تايم

استقبل #مطار_الريان‬⁩ الدولي في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم، اول رحلة منذ عام ٢٠١٥، عقب اعادة تأهيله وتجهيزه من قبل دولة ⁧‫#الامارات‬⁩ حيث وصلت طائرة الخطوط الجوية اليمنية الى المطار قبل قليل .

ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .

وتم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، وتخليص معاملات الركاب الواصلين من القاهرة بسرعة وسلاسة في ظل التجهيزات العالية التي يمتلكها المطار.