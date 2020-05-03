صور موديلات الساعات الرجالي الحديثة 2020

صور الساعات الرجالي الحديثة 2020 خلال موقع muhtwa.com , تعتبر الساعة من أكثر القطع أهمية للرجل لا يستطيع الاستغناء عنها, وأكثر ما يثير اهتمامهم هو اختيار ساعة مميزة وأنيقة وتناسب ملابسه, في الساعة تضيف لمسة أناقة للرجال, هناك العديد من الأنواع للساعات الرجالي, فيوجد المصممة من المعدن سواء كان فضي أو ذهبي وفي الآونه الأخيرة ظهرت الساعات من المعدن باللون الأسود وهي تتميز بالأناقة والشياكة وتناسب العديد من المناسبات, وهناك نوع من الساعات المصممة بأستيك من الجلد وهذا النوع عملي ويناسب الملابس الكاجوال, وفي هذا المقال سوف نعرض مجموعة من الساعات الحديثة للرجال.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة مصممة من المعدن لونه ذهبي وأرضية باللون الأبيض والارقام باللون الأسمر.

ساعة رجالي من المعدن لون ذهبي مع أرضية باللون الأبيض و استيك جلد لونه بني.

ساعة رجالي كاجوال لونها اسمر والأرضية باللون الاحمر المنقط باللون الأبيض والعقارب والأرقام باللون الأبيض.

ساعة رجالي بيضاوية من المعدن لونها فضي مع أرضية باللون الأسمر ومزينة بفصوص ألماس من الداخل.

ساعة رجالي بيضاوية لونها نحاسي ومن الداخل مصممة بشكل مميز وأنيق حيث أن الأرقام باللغة اللاتينية و استيك من الجلد لونه أسمر.

ساعة كاجوال رجالي لونها أسمر ومن الداخل باللون الأبيض مزينة بإطار باللون الأحمر.

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعة رجالي كاجوال باللون الأسمر وأرضية باللون الأسمر والأرقام باللون الأزرق.

ساعة مصممة من المعدن لونها فضي ويتداخل فيها اللون الذهبي مع أرضية باللون الأسمر ويوجد منها أرضية باللون الأبيض وعقارب باللون الذهبي.

ساعة من المعدن عريضة لونها فضي مصممة بشكل أنيق ومميز مع أرضية باللون الأبيض.

ساعة بيضاوية لونها نحاسي مع استيك جلد باللون البني والعقارب والأرقام باللغة اللاتينية ومزينة باللون الأزرق.

ساعة رجال مميزة مصممة من المعدن لونها أسمر ومزخرفة بإطار اسمر في أزرق وفي داخلها التاريخ والساعة الرقمية واليوم ويوجد منها العديد من الألوان حسب الذوق.

ساعات رجالي انيقة وشيك

ساعة من المعدن لونها نحاسي في بني مع أرضية باللون البني والعقارب باللون الذهبي ويوجد فيها التاريخ.

ساعة من المعدن لونها نحاسي في فضي على شكل دائرة ومن الداخل أرضية باللون الأبيض والعقارب باللون النحاسي والأرقام باللون الأحمر ويوجد فيها التاريخ.

ساعة بيضاوية لونها اسمر مع أستيك من الجلد لونه أسمر وإطار فضي حول الساعة والعقارب باللون الفضي.

ساعة من المعدن لونها اسمر مع أرضية باللون الأسمر والعقارب والأرقام اللاتينية باللون الفضي.

ساعة من المعدن لونها ذهبي والأرضية باللون الأبيض ويوجد فيها التاريخ.

ساعة رجالي معدن دائرية لونها اسمر ومن الداخل لونها اسمر داكن والعقارب باللون النحاسي.

ساعة لونها ذهبي مع أستيك من الجلد لونه بني ومن الداخل أرضية باللون البيج وعقارب باللون الذهبي.