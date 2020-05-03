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صور موديلات الساعات الرجالي الحديثة 2020

3 مايو، 2020
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صور الساعات الرجالي الحديثة 2020 خلال موقع muhtwa.com , تعتبر الساعة من أكثر القطع أهمية للرجل لا يستطيع الاستغناء عنها, وأكثر ما يثير اهتمامهم هو اختيار ساعة مميزة وأنيقة وتناسب ملابسه, في الساعة تضيف لمسة أناقة للرجال, هناك العديد من الأنواع للساعات الرجالي, فيوجد المصممة من المعدن سواء كان فضي أو ذهبي وفي الآونه الأخيرة ظهرت الساعات من المعدن باللون الأسود وهي تتميز بالأناقة والشياكة وتناسب العديد من المناسبات, وهناك نوع من الساعات المصممة بأستيك من الجلد وهذا النوع عملي ويناسب الملابس الكاجوال, وفي هذا المقال سوف نعرض مجموعة من الساعات الحديثة للرجال.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة مصممة من المعدن لونه ذهبي وأرضية باللون الأبيض والارقام باللون الأسمر.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة رجالي من المعدن لون ذهبي مع أرضية باللون الأبيض و استيك جلد لونه بني.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة رجالي كاجوال لونها اسمر والأرضية باللون الاحمر المنقط باللون الأبيض والعقارب والأرقام باللون الأبيض.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة رجالي بيضاوية من المعدن لونها فضي مع أرضية باللون الأسمر ومزينة بفصوص ألماس من الداخل.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة رجالي بيضاوية لونها نحاسي ومن الداخل مصممة بشكل مميز وأنيق حيث أن الأرقام باللغة اللاتينية و استيك من الجلد لونه أسمر.

ساعات رجالي حديثة 2020

ساعة كاجوال رجالي لونها أسمر ومن الداخل باللون الأبيض مزينة بإطار باللون الأحمر.

ساعات رجالي حديثة 2020

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعة رجالي كاجوال باللون الأسمر وأرضية باللون الأسمر والأرقام باللون الأزرق.

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعة مصممة من المعدن لونها فضي ويتداخل فيها اللون الذهبي مع أرضية باللون الأسمر ويوجد منها أرضية باللون الأبيض وعقارب باللون الذهبي.

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعة من المعدن عريضة لونها فضي مصممة بشكل أنيق ومميز مع أرضية باللون الأبيض.

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعة بيضاوية لونها نحاسي مع استيك جلد باللون البني والعقارب والأرقام باللغة اللاتينية ومزينة باللون الأزرق.

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعة رجال مميزة مصممة من المعدن لونها أسمر ومزخرفة بإطار اسمر في أزرق وفي داخلها التاريخ والساعة الرقمية واليوم ويوجد منها العديد من الألوان حسب الذوق.

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

تشكيلة مميزة من الساعات الرجالي

ساعات رجالي انيقة وشيك

ساعة من المعدن لونها نحاسي في بني مع أرضية باللون البني والعقارب باللون الذهبي ويوجد فيها التاريخ.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

ساعة من المعدن لونها نحاسي في فضي على شكل دائرة ومن الداخل أرضية باللون الأبيض والعقارب باللون النحاسي والأرقام باللون الأحمر ويوجد فيها التاريخ.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

ساعة بيضاوية لونها اسمر مع أستيك من الجلد لونه أسمر وإطار فضي حول الساعة والعقارب باللون الفضي.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

ساعة من المعدن لونها اسمر مع أرضية باللون الأسمر والعقارب والأرقام اللاتينية باللون الفضي.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

ساعة من المعدن لونها ذهبي والأرضية باللون الأبيض ويوجد فيها التاريخ.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

ساعة رجالي معدن دائرية لونها اسمر ومن الداخل لونها اسمر داكن والعقارب باللون النحاسي.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

ساعة لونها ذهبي مع أستيك من الجلد لونه بني ومن الداخل أرضية باللون البيج وعقارب باللون الذهبي.

ساعات رجالي أنيقة وشيك

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