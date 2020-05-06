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صور موديلات العبايات الخليجة 2020

6 مايو، 2020
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صور موديلات العبايات الخليجة 2020 عبر موقع muhtwa.com , ظهرت العديد من الموديلات المتنوعة والمختلفة للعبايات الخليجية, عالم الأزياء الخليجي له طابع خاص ومختلف عن بقية الأزياء, وكثير من النساء يسعون إلى التنوع في العبايات, فهي تعتبر من الأزياء الرئيسية عند كل امرأة, فيمكن استعمالها في العديد من المناسبات كما إنها سهلة الارتداء ومريحة للجسم, ولذلك سوف نعرض بعض صور العبايات الخليجية حديثة وتتناسب مع جميع الأعمار.

عبايات خليجية 2020

ظهرت العديد من الأشكال والموديلات للعبايات فهي لا تقتصر على الشكل التقليدي السادة والأسود, ولكن يمكن إدخال قماش ملون سادة للعباية مثل اللون الجنزاري بطول العباية على الجنب وعلى الأكمام وعمل ورد من نفس قماش العباية الملون والأسود وإضافته للعباية.

عبايات خليجية 1442

عبايات خليجية 1442

عبايات خليجية 1442

ولإضافة لمسة من الرقي والجمال للعباية السادة السمراء يمكن إضافة قماش مطرز باللون الفضي والذهبي على الأكمام.

عبايات خليجية 1442

عبايات خليجية 1442

عبايات خليجية بسيطة 2020

صور اجمل عبايات خليجية 2020 كثير من الفتيات يفضلن ارتداء العبايات حيث إنه رداء يوحى بالاحتشام, ولكن لإضافة لمسة من الأنوثة يفضل إضافة تطريز بمنطقة الصدر وعلى الأساور الأكمام والامتزاج بين التطريز الملون والتطريز الأسمر وعمل تطريز بطول الطرحة من نفس تطريز العباية.

عبايات خليجية بسيطة

عبايات خليجية بسيطة

عبايات خليجية بسيطة

عبايات خليجية بسيطة

هناك موديلات حديثة للعبايات والتي تناسب الفتيات الصغار, حيث إنه يمزج بين استايل العبايات واستايل الفساتين, حيث يمكن عمل عباية على شكل فستان مع حزام بالوسط بقماش ذهبي ومزج قماش ستان ذهبي مع الشيفون الأسمر.

عبايات خليجية بسيطة

موديلات عبايات حديثة

اللون الأسود هو ملك الألوان خاصة للعبايات, ولكن العديد من مصممي الأزياء أدخلوا بعض التطريز الملون للعباية فما أجمل من عباية سوداء مع بعض الإضافات البسيطة من التطريز الأخضر على منطقة الصدر وعلى أساور العباية.

موديلات عبايات حديثة

ويمكن إضافة قماش من الشيفون والدانتيل أو إطار من الدانتيل الذهبي على أكمام العباية لإضافة لمسة نعومة وجمال للعباية السوداء.

موديلات عبايات حديثة

عبايات خليجية للفتيات 2020

أسلوب العبايات للفتيات تختلف عن عبايات كبار السن حيث إنها تشع بالبهجة ولها قصات تختلف عن قصات العبايات التقليدية, فظهرت الأكمام الطيارة والمحددة على الجسم مع تطريز من القماش بطول العباية على الأكمام, ويمكن إضافة إيطار من الستان مع بعض الدانتيل علي وسط العباية بالطول ومفتوحة من النص حيث يمكن ارتداء بنطلون أسفل العباية شاهدي اجمل العبايات الخليجية 2020.

عبايات خليجية للفتيات

عبايات خليجية للفتيات

عبايات خليجية سوداء

العباية السوداء هي رمز الأناقة في عالم العبايات حيث إنها الأصل في تفصيل العبايات وتتميز بإمكانية ارتداء طرح مختلفة سواء كانت من نفس قماش وتطريز العباية أو ألوان مختلفة.

عبايات خليجية سوداء

عبايات خليجية سوداء

عبايات خليجية سوداء

عبايات خليجية باللون الفضي والذهبي

اللون الفضي واللون الذهبي من الألوان التي يمكن إضافتها للون الأسود فتزيد من رونقه وجماله, وهناك العديد من الموديلات والصيحات للعبايات التي يدخلها اللون الفضي والذهبي سواء عن طريق التطريز وهو إضافة لمسة من الكريستالات الفضية والذهبية للعباية على الأكمام ومنطقة الصدر.

عبايات خليجية باللون الفضي والذهبي

عبايات خليجية باللون الفضي والذهبي

الطباعة على العباية من الصيحات الحديثة والتي ظهرت بشكل مكثف في عالم الأزياء حيث يمكنك طباعة اي شكل مرغوب فيه على العباية سواء على منطقة الأكمام أو الأسوار وعلى على العباية بطولها وهناك العديد من الأشكال التي يمكن طباعتها سواء كانت سادة أو منقوشة.

عبايات خليجية باللون الفضي والذهبي

عبايات خليجية باللون الفضي والذهبي

عبايات خليجية باللون الفضي والذهبي

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