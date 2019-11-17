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صور وتفاصيل واقعة قيام مسلحون بقتل شخصً واحراقه داخل سيارته في خور مكسر

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قام مسلحون مجهولو الهوية بقتل أحد الأشخاص في مديرية خورمكسر، اليوم الأحد، كما أحرقوا جثته داخل سيارته، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت الساعة 10 صباح اليوم الأحد، حيث أقدم أشخاص مسلحون على قتل سائق أجرة بالرصاص، قبل إحراق سيارته وهو بداخلها.

وأفاد شهود عيان أن الحادثة التي استهدفت سائق الأجرة ويدعى علي حسن خان وقعت أمام مستوصف العيون بحي ”أكتوبر“ بمدينة خور مكسر في عدن صباحًا.

وقالت مصادر محلية  إن حرق الجثة جعل من التعرف على هوية صاحبها أمرًا صعبًا حتى الآن.

وهرعت قوات أمنية إلى المكان لمعاينة الحادث والتعرف على أبعاد وملابسات الجريمة.

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