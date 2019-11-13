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صور.. يمني يسقط “درون” حوثية بسلاحه الشخصي

العربية نت العربية نت منذ 10 دقائق
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المصدر: العربية. نت – أوسان سالم

أسقط مواطن يمني، من سكان محافظة مأرب، الثلاثاء، طائرة استطلاع مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بسلاحه الشخصي.

في التفاصيل، تداول ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً قالوا إنها لحطام طائرة أسقطها أحد أبناء قبيلة مراد بمأرب، بسلاحه الشخصي.

وذكروا أن المواطن عبد الله عبد ربه العشي تمكن من إسقاط الطائرة المسيرة أثناء ما كانت تحلق فوق مديرية رحبة جنوب شرق المحافظة.

فيما تظهر الصور طائرة مسيرة بطول حوالي 3 أمتار على متن سيارة، بعد إسقاطها.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت مؤخرا استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

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