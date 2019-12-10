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صيادون يقتحمون هيئة المصائد السمكية بالمكلا ويعبثون بمحتوياتها

10 ديسمبر، 2019
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اقتحم العشرات من صيادي منطقة روكب بمدينة المكلا، أمس الأول، مقر الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، مطالبين الهيئة بفتح الاصطياد عبر “الحوي”، والذي يعتبر من الطرق غير القانونية.

وقاموا خلال اقتحامهم مقر الهيئة بتخريب وتدمير الأجهزة والأدوات المكتبية وإتلاف الملفات، وكسر الأبواب، اعتداءً على مباني ومقرات الدولة، الأمر الذي يسبب زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة حضرموت.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي أحمد قنزل إلى أن الاصطياد بالطرق غير القانونية عبر استخدام وسيلة “الحاويات” عبث في الثروات السمكية، ويسبب تدميرا للمراعي، ويؤدي إلى انقراض بعض الأنواع من الأسماك.

ويأتي هذا الاقتحام على خلفية توجيه أصدره محافظ حضرموت للهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل القاضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والعابثين بالثروات السمكية.

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