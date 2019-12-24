ابابيل نت

ضباط ايرانيون يجرون ترتيبات لشن عملية عسكرية في الحديدة

24 ديسمبر، 2019
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كشف مصدر أمني رفيع بمحافظة الحديدة عن ترتيبات يجريها ضباط في الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر.

ونقل موقع “المصدر أونلاين” عن المصدر  إن الضباط يترددون منذ أيام على مدينة 7 يوليو شرق الحديدة في إطار الترتيب لهذه العملية التي تقتضي الترتيبات أن يتبناها الحوثيون.

ورجح المصدر أن تكون بوارج وناقلات في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية هدفاً لهذه العملية.

وكانت الحكومة الأمريكية كشفت عن تواجد قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني باليمن، واسمه عبد الرضا شلاهي، وعرضت مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار.

ولاحقا نشرت مجلة “انتيليجنس أون لاين” الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات، معلومات جديدة حول القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقالت إنه يتواجد في صنعاء على رأس قوة لتقديم الدعم لجماعة الحوثي.

وفي الخبر الذي ترجمه الموقع ذاته  أفادت مصادر المجلة الاستخباراتية أن الجنرال رضا شلاهي ابن مدينة شيراز الإيرانية يتواجد في اليمن على رأس قوة مكونة من حوالي ٤٠٠ مقاتل من الحرس الثوري الإيراني، يعززها خبراء من حزب الله تم إرسالهم من لبنان.

يشار إلى أن مبعوث الحكومة الأمريكية أعلن بالتزامن مع الكشف عن وجود “شلاهي” في صنعاء، عن ضبط القوات الأمريكية في بحر العرب شحنة أسلحة إيرانية خطرة في طريقها إلى الحوثيين”.

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