ضباط مصريون في صفوف الحوثي وحلفائه

المكلا (المندب نيوز) خاص

سيأتي اليوم الذي تتكلم فيه قناة الجزيرة وغيرها من وسائل إعلام الإخوان، عن وجود قوات تابعة للجيش المصري تقاتل في صفوف الحوثيين ضد التحالف، وستعرض مشاهد مصورة لجنود مصريين وبزيّ الجيش المصري لإثبات مزاعمها.

والحقيقة أن هناك فعلاً ضباط وجنود مصريون في صفوف الحوثي، ولكن بدعم وتمويل أطراف أخرى معادية لجمهورية مصر العربية وجيشها العربي العظيم.

فبعد نجاح ثورة ال30 من يونيو في 2013 في مصر، والتي أزاحت عصابة الإخوان من حكم أرض الكنانة، سعت دويلة قطر إلى استنساخ التجربة السورية، وإنشاء جماعة إرهابية باسم (الجيش المصري الحر).

ومول نظام الحمدين حملة انشقاقات ضخمة نجحت إلى حد معين باستقطاب زهاء 300 من ضعاف النفوس في الجيش المصري، من بينهم ضابط يُدعى أحمد فؤاد العربي، ويطلق عليه الحوثيون حالياً اسم أبو عرب.

وقد تلقوا تدريبات مكثفة لإتقان حرب العصابات في دول متخصصة، مثل تركيا وبلغاريا وعلى نفقة قطر بالطبع.

ولأسباب مختلفة فشل ذلك المشروع، ما اضطر قطر أن ترسل أولئك العسكريين إلى صنعاء إبان حكومة الإخوان الحليفة لها، ولكنها منيت بهزيمة أخرى عقب سيطرة الحوثيون على السلطة وإزاحة الإخوان مرة أخرى من الحكم.

وقد نجح المخلوع عفاش في استقطابهم بعد أن تكفل بدفع مرتباتهم الباهظة، واستثمرهم في تدريب قواته هو وشركائه الحوثيين، خاصة تلك التي غزا بها عدن والجنوب، وحارب بها جيش المملكة على الحدود.

بعد أن أنفضت شراكة عفاش مع الحوثي، نجح الأخير في توظيفهم لصالحه، وحالياً يعكف المدربون المصريون على انشاء كتائب الموت الحوثية، التي يشرف عليها عبدالخالق الحوثي (ابو يونس) شقيق الزعيم الروحي للجماعة.

ولا يستبعد أن تكون قطر وأموالها هي من نجحت في تحويل جهودهم لصالح حلفاء إيران، خاصة أن هناك تعاون وثيق بين الطرفين، وقد خرج للعلن منذ منتصف العام 2017 واكتشاف التحالف تورط الدوحة في دعم وتمويل مشاريع إرهابية مضادة للمنطقة وللقضايا العربية عموماً.