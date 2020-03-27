ضباط وافراد القاعدة الادارية ينفذون حملة شفط مياه الامطار في مديريات عدن

نفذت القاعدة الإدارية بوزارة الدفاع ، حملتها المرتبطة بوضعية مديريات عدن ، التي تضررت طرقاتهالابسبب هطول الامطار الغزيرة عليها صباح الاربعاء .

و من خلال عملية ممنهجة تم الترتيب لها تحت شعار “التكاتف يصنع العطاء الجزيل في المهمات الوطنية” بناء على نزول مسبق تم فيه تحديد عدد من الاماكن التي تكدست فيها المياه واصبحت تعيق حركة المرور وتنبئ بأضرار قادمة على صحة المواطن.

ووفقا لرعاية توجيهات لعميد علي محمد الكود قائد القاعدة الإدارية – نائب مدير دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع . تم صباح وظهر امس الخميس .. إنزال البوز الخاصة بشفط المياه برفقة منظومة أفراد القاعدة الادارية, لتقوم بدورها المهم في التوقيت الأهم ، عطفا على ما تمر به البلاد .

الحملة المنسقة والتي جاءت في إطار الدور المجتمعي التكاملي أنجرت الكثير وحققت أهدافها في تغيير واقع الاماكن التي استهدفتها ـ بشفط المياه وفتح الممرات والطرقات لتعود في صورة أفضل ، تمنح المواطن التحرك بحرية دون معوقات , في ظل الوضعية الصعبة للطرقات والجولات نتيجة ما تعرضت له وايضا للزحمة التي تكتظ بها مدن عدن في السنوات الاخيرة بفعل تداعيات الحرب القذرة التي تشن من قبل العصابات الحوثية.

وأستقبل المواطنون في مواقع الحملة ,القائمون على تنفيذها وشفط المياه التي نفذها افراد القاعدة الإدارية بوزارة الدفاع ..بروح طيبة واشادوا بهذا الدور المهم جدا في هذا التوقيت الصعب الذي تعيش فيه البلاد حالة استنفار مع “وباء كورونا” وعدم قدرة الناس على التعرض لمخاطر أخرى قد تكون هذه المياه الراكدة سببا مباشر فيها .. وحيوا قيادة القاعدة الإدراية التي تقدم بصمة رائعة وشخصية مرنة في مواقع قرارها في الذهاب إلى الناس وتقديم ما هو أمكن عبر هذه المبادرات التي تعبر عن قيمة المواقف في صلب الأوطان.

يذكر أن أمطار غزيرة جدا , قد هطلت صباح الاربعاء على مديريات عدن , وتعرضت فيها منازل المواطنون لاضرار كثيرة ، كما تعرضت الطرقات للكثير من الأذى وتكدست المياه بصورة كبير فيها ، مما تسبب في صعوب تحرك الناس والسيارات بين مديريات محافظة عدن الجميلة.

