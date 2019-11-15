طور الباحة «الأيام» خاص

تمكنت نقطة أمنية بمنطقة الرجاع مديرية طور الباحة، أمس، من ضبط 1100 دبة سعة 30 لترا من مادة (الأسيد) الخام على متن قاطرة فولفو كانت في طريقها إلى عدن.

وفي تصريح لـ«الأيام» قال نائب مدير التوجيه في أمن محافظة لحج، زاهي النفيلي: “إن تلك الكمية من (الأسيد) نقلت إلى أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالها”، مشيراً إلى أن مادة (الأسيد) تعد من المواد الممنوعة والتي يقوم المهربون بتهريبها عبر سواحل المحافظات المحررة وغير المحررة.

ضبط أسيد خام مهرب في طريقه إلى عدن

من جانبه، أوضح مدير أمن طور الباحة، العقيد محمد الحرق، أن عملية ضبط القاطرة تأتي في إطار العديد من العمليات التي قامت إدارة أمن المديرية بضبطها خلال الفترة الماضية أثناء عمليات التهريب والتقطعات، مشيراً إلى أن أمن طور الباحة تمكن من القبض على عدد من المتهمين بتلك العمليات.