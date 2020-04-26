ضبط أكثر مـن نصف مليون دولار وعملات أجنبية

السودان اليوم :

قال اللواء عمر عبدالماجد، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، إن لجنة مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية للنقد الأجنبي التابعة للجنة الطوارئ الاقتصادية، بدأت في تنفيذ خطتها، وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة من السلع الغذائية المدعومة حكومياً أثناء تهريبها خارج البلاد.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية نجحت في ضبط حركة النقد الأجنبي غير الشرعي، وفتحت بلاغات لكل المتعاملين خارج المصرفي، حيث ضبطت أكثر من نصف مليون دولار وعددا كبيرا من العملات الأخرى بحوزتهم.