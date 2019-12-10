عدن تايم

ضبط إمرأة تمارس أغرب وأبشع وسيلة للتسول في عدن (صورة)

10 ديسمبر، 2019
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ضبط إمرأة تمارس أغرب وأبشع وسيلة للتسول في عدن (صورة)
ضبطت شرطة مديرية الشيخ عثمان شمال عدن اليوم الإثنين ؛ إمرأة في العقد الرابع من عمرها اثناء ممارستها لأغرب وأبشع وسيلة تسول .

وقالت مصادر محلية لعدن تايم ان باعة وملاك محلات تجارية ومواطنين شاهدوا إمرأة تقوم بأغرب وسيلة للتسول بجانب مسجد النور في مديرية الشيخ عثمان بواسطة ابنها .

واضافت ان هؤلاء راقبوا المرأة أكثر من مرة وهي تأتي صباحا مع ابنها وتقوم بتنويمه او ربما تخذيرة ورش مادة المداد الاسود على جسمه مع هرس عدد من حبات التمر الاسود ووضعها على صدره وهو ملقى على الارض نائم .

واوضحوا انهم شاهدوا هذه الحالة تتكرر بشكل يومي امام محلاتهم وبسطاتهم ، فيما حاول البعض تقديم النصح للمرأة لكن دون فائدة .

واشاروا انه بتلك الوسيلة خدعت المرأة الكثير من الناس طيلة الفترة الماضية ، لافتين ان هناك بعض من رجال الخير قدموا اليها ودعوها الى التكفل بعلاج طفلها بشكل كامل في المستشفى لكنها كانت دائما ما ترفض وتعبر عن رفضها برفع صوتها والصياح في السوق .

ووصلت عدد من البلاغات الى قسم شرطة الشيخ عثمان الذي قام اليوم بضبطها وايداعها السجن للتحقيق معها .

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