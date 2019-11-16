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ضبط شحنة أسمدة مهربة على متن سيارة في محافظة لحج

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اخبار محافظات اليمن

ضبطت قوات الحزام الأمني قطاع يافع في محافظة لحج اليوم الجمعة، شحنة أسمدة مهربة على متن سيارة طراز دينا.

وأوضحت قيادة الحزام الأمني في مديرية يهر، أن جنود نقطة العسكرية تمكنوا من اكتشاف الأسمدة بعد اشتباههم بحمولة السيارة.

وقالت مصادر لـ”المشهد العربي” إن تفتيش السيارة أظهر وجود أسمدة مخبأة بطريقة احترافية تحت حمولة من الفاكهة، لحجبها عن النقاط الأمنية. 

وكشفت أن المواد المهربة عبارة عن أسمدة سامة متنوعة، يمنع استيرادها أو دخولها الى البلاد بسبب تأثيراتها الخطيرة على صحة الإنسان.

وأضافت أن قوات الحزام تحفظت على سائق السيارة وحمولتها لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة.

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أسمدة سيارة شحنة ضبط على في لحج متن محافظة مهربة

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