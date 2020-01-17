ضبط شحنة وقود مٌسيرات في طريقها لمليشيا الحوثي

4 مايو / متابعات

كشفت صحيفة مكة السعودية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة من وقود الطائرات المسيرة في الجوف، قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت أن موظفين في الجمارك أوقفوا شاحنتين تحملان 256 برميل وقود يستخدم في تموين الطائرات المسيرة وأنواع من الصواريخ، وأشارت الصحيفة إلى أن الشحنة كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة تينار.

وبحسب مصادر صحيفة مكة، فأن الشحنة كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة إحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق.

وزودت إيران مليشيات الحوثي الموالية لها بطائرات مسيرة وصواريخ تعمل بالوقود السائل عبر التهريب.