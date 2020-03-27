عدن تايم

ضبط عصابة تزوير عملات نقدية في تعز

27 مارس، 2020
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ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز عصابة تزوير للعملة، مع ضبط المطبعة المستخدمة في التزوير وكافة الأدوات المستخدمة في العملية.

وأكد مصدر أمني في تصريح خاص للإعلام الأمني تحرُّك أطقم أمنية لمداهمتها مكان تواجد العصابة، حيث ألقت القبض على جميع أفرادها، بعد عملية رصد وجمع البيانات والمعلومات الكلية عنهم.

ووجه العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز، كلمة شكر وتقدير إلى قوات الأمن الخاصة وإدارة البحث الجنائي وإدارة شرطة مديرية صالة على الجهود المبذولة لضبط أفراد العصابة وإحالتهم للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية معهم وتقديمهم للعدالة.

وتهيب إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع المواطنين وعقال الحارات برفع اليقظة الأمنية والإبلاغ الفوري لأي أعمال مخلة بالأمن والسكينة أو عن تواجد أي عناصر أو عصابات مشبوهة ليتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية.

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