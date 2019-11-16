ضبط كمية من القات بمطار سيئون تم تجهيزها للتهريب إلى القاهرة ⋆

سيئون (نخبة حضرموت) خاص

ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في مطار سيئون الدولي بوادي حضرموت كمية من القات تم تجهيزها مع أحد المسافرين لتهريبها الى القاهرة عبر رحلة طيران اليمنية المتجهة إلى جمهورية مصر العربية .

وأفاد مصدر عسكري في اللواء 101شرطة جوية المكلف بحماية مطار سيئون الدولي أن أفراد حماية صالة المطار من الجهاز الأمني والعسكري القوا القبض على شاب في العقد الثالث من عمره و اثناء عملية تفتيش الأمتعة تم العثور على كمية من شجرة القات.

وأشاد المصدر بالحس الأمني العالي للافراد الذين شاركوا في كشف عملية التهريب وغيرها من عمليات التهريب السابقة.

يذكر أن الأجهزة المكلفة بحماية المطار قد ضبطت الكثير من المخدرات و الممنوعات والأدوية التي يتم تهريبها من والى المطار.