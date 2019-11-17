الموقع بوست

ضبط كمية من القات بمطار سيئون في طريقها للتهريب إلى القاهرة

الموقع بوست الموقع بوست منذ 14 دقيقة
0 أقل من دقيقة
ضبط كمية من القات بمطار سيئون في طريقها للتهريب إلى القاهرة

ضبط كمية من القات بمطار سيئون في طريقها للتهريب إلى القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في مطار سيئون الدولي بوادي حضرموت كمية من القات كانت في طريقها مع أحد المسافرين لتهريبها الى القاهرة عبر رحلة طيران اليمنية المتجهة إلى جمهورية مصر العربية .

وأفادت مصادر أمنية في مطار سيئون الدولي لـ “الموقع بوست” أن أفراد حماية صالة المطار من الجهاز الأمني والعسكري القوا القبض على شاب في العقد الثالث من عمره و اثناء عملية تفتيش الأمتعة تم العثور على كمية من شجرة القات.

يذكر أن الأجهزة المكلفة بحماية المطار قد ضبطت الكثير من المخدرات والممنوعات والأدوية التي يتم تهريبها من وإلى المطار.



الوسوم
إلى القات القاهرة بمطار سيئون ضبط طريقها في كمية للتهريب من
الموقع بوست

الموقع بوست

مقالات ذات صلة

Photo of القوات الحكومية تتهم الحوثيين بتصعيد قصفهم على مواقعه جنوب الحديدة

القوات الحكومية تتهم الحوثيين بتصعيد قصفهم على مواقعه جنوب الحديدة

منذ ساعتين
Photo of الجبواني: قصف الجيش في مأرب عقابا على تقدمه الجريء نحو عدن

الجبواني: قصف الجيش في مأرب عقابا على تقدمه الجريء نحو عدن

منذ 3 ساعات
Photo of ناشئو اليمن يتربعون على عرش البطولة الآسيوية لتنس الميدان في الرياض وجدة

ناشئو اليمن يتربعون على عرش البطولة الآسيوية لتنس الميدان في الرياض وجدة

منذ 3 ساعات
Photo of عدن .. قيادة لواء الدفاع الساحلي والرابع حماية رئاسية تمنع صرف رواتب منتسبي اللواءين

عدن .. قيادة لواء الدفاع الساحلي والرابع حماية رئاسية تمنع صرف رواتب منتسبي اللواءين

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق