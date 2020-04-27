ضبط مافيا غش تجاري بالرباط الشرقية

المشهد العربي – خاص:

أغلقت فرق تفتيش مكتب التجارة في محافظة لحج، اليوم الاثنين، ثلاثة هناجر في منطقة الرباط الشرقية، بعد العثور على مواد غذائية تالفة .

وقال مدير مكتب التجارة، سفيان قاسم في تصريحات لـ”المشهد العربي”، إن تفتيش الهناجر كشف عن مخالفات قانونية إضافية ارتكبها التجار تتمثل في وجود الهناجر ضمن نطاق محافظة لحج وتصريحاتها من العاصمة عدن.

ونبه إلى ضبط مواد لطمس تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وإعادة تدوينها .

وشدد على اعتزام مكتب التجارة والصناعة إحالة أصحاب الهناجر إلى النيابة بعد تحرير محاضر قانونية لهم ومصادر المواد الغذائية التالفة.