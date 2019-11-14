ضبط متهم يمني بقتل زوجته بعد فراره من السجن المركزي

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة تعز من ضبط متهما بقتل زوجته بعد فراره من السجن المركزي.

وذكرت مصادر أمنية، أمس الثلاثاء، أن مركز شرطة 22 مايو بمنطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ضبط أحد السجناء الفارين من السجن المركزي في مدينة تعز، كان مسجونا على ذمة قتل زوجته.

واشارت المصادر الى أن المتهم الفار أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد محافظة تعز انفلات أمني وتبادل للاتهامات بين مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها، والمليشيا.