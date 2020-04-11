ضبط مجموعة اعتدت على احد الحقول الزراعية التابعة للدولة في لحج

تمكن أمن مديرية تبن بلحج من ضبط مجموعة من الأشخاص إثر قيامهم بواقعة الاعتداء على أرض الدولة بمزرعة مجاهد بمديرية تبن .

وفي تصريح لنائب مدير البحث بامن مديرية تبن النقيب نجيب الصبيحي قال : تم ضبط هؤلاء الاشخاص من قبل أمن المديرية أثناء قيامهم بالاعتداء على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مخططات تجارية وسكينة بموافقة ومباركة الأجهزة المختصة بالزراعة وأراضي الدولة ومكتب الأشغال والسلطة المحلية .

حيث سجلت واقعة الاعتداء من سابق وتم إحالة ملف القضية للنيابة .إلا أن هذه الاعتداءات الذي تتم منذ حرب 2015 م لاتزال مستمرة حتى اليوم .

على الرغم من إدراك ومعرفة الجميع بأن أراضي الدولة لايمكن المساس بها أو البسط عليها ولكن نجد من يتصرف بها مستقلا الظروف الحالية وحالة الفوضى والضياع وتردي الأوضاع .

وهنا تقع علينا مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها من النهب المنظم الذي يجري .وهي المتنفس الوحيد المتبقي للمديرية .

لذلك نطالب جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بتوفير الحماية للأراضي التابعة للدولة وفي مقدمتها مزرعة مجاهد .ومحاسبة المعتدين بعد تقديم ملفات هذه الأراضي للنيابة والقضاء .ووقف الاعتداءات المتكررة الذي تتم لأراضي الدولة وعدم السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات تجارية وسكنية والذي سوف تتسبب إلى تصحر الرقعة الزراعية وانحسارها مقابل دفع الأموال لمن يقومون بالبيع والشراء لهذه الأراضي .