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ضبط مستحضرات تجميل فاسدة بمحال تجارية بردفان

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 4 دقائق
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ردفان (كريترسكاي) خاص

نجح مكتب الصناعة والتجارة، بمديرية ردفان، في ضبط كميات من مواد النظافة ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، بعدد من المعارض التجارية في مدينة الحبيلين خلال أسبوع.

ونبه مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة إلى أن المضبوطات من مواد التجميل تسبب أضرارا صحية على مستخدميها من الجنسين.

مؤكدا إحالة بائعي مواد التجميل الفاسدة إلى الأمن.

ودعا المصدر جميع المواطنين إلى التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات عند الشراء، والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية في المحال التجارية بالمديرية.

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