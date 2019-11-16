ضبط مستحضرات تجميل ومواد نظافة منتهية الصلاحية بردفان

ردفان «الأيام» رائد الغزالي

ذكر مصدر مسؤول بمكتب الصناعة والتجارة بمديرية ردفان محافظة لحج أن كميات كبيرة من مواد النظافة ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية جرى ضبطها في عدد من المعارض التجارية بمدينة الحبيلين هذا الأسبوع.

وقال المصدر: “إن الكميات المضبوطة ليست قليلة، وتستخدمها النساء بكثرة، ومنها ما يستخدم للجسم وقد أصبحت تالفة، ويسبب استخدامها أضراراً على الجلد”، مشيراً إلى أن المحلات التي ضبط فيها تلك الأشياء سيتم إحالة أصحابها إلى التحقيق.

ودعا المصدر جميع المواطنين إلى التأكد من تاريخ صلاحية المواد عند شرائها.



