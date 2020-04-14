ضبط مواد منتهية الصلاحية وإغلاق مطاعم مخالفة بعتق

ضبط فريق الرقابة على الأغذية التابع لإدارة شؤون البلديات وصحة البيئة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، اليوم الإثنين، العديد من المنتجات منتهية الصلاحية في أسواق المدينة، وذلك في إطار خطة تحسين الوضع البيئي في عتق.

وأوضح رئيس الفريق فضل علي محسن، أنه تم سحب أكثر من 200 كرتون من منتجات التوت والشعير منتهية الصلاحية ومخالفة لبطاقة البيانات، بالإضافة إلى منتجات الجيلي والكاسترد والكريم كراميل.

وكلفت الإدارة فرق ميدانية بالنزول إلى أسواق العاصمة عتق لمتابعة الاشتراطات الصحية في المطاعم والبوفيهات وما في حكمهما، وإلزام العاملين بالزي الموحد “عنّابي أو أخضر” وارتداء الكمامات والقبعات والقفازات، ومتابعة التزام العاملين بالنظافة العامة والشخصية من قبل إدارة تلك المطاعم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مختبرات الهلال الأحمر اليمني لمنحهم بطائق لياقة صحية.

كما شكلت إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة برئاسة م. نبيل محمد عيسى، وبإشراف من قِبل مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة م. حسن محسن البرمة، فريقاً ثالثاً لمتابعة أعمال المكافحة الحشرية المكثفة لمعالجة مستنقعات المياه الراكدة بصورة مستمرة ومتابعة الآفات في المنازل والأسواق العامة، شاكرةً قيادة شرطة النجدة وأفرادها على تأمين سير أعمال الفرق الميدانية والقيام بواجبها الوطني والصحي لما فيه المصلحة العليا لشبوة.​