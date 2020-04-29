ضحية جديدة بمرض المكرفس في لحج وسط تزايد ملحوظ للمصابين

أفادت مصادر أن أحد الأشخاص توفي اليوم في إحدى قرى مديرية يبلغ من العمر نحو 60 عام إثر إصابته بالمكرفس منذ نحو اسبوع حيث بقي في منزله طيلة فترة الإصابة .

وقالت المصادر إن تزايد في إعداد حالات الإصابة شهدتها مديرية تبن بعد هطول الأمطار الأخيرة نتيجة لوجود المستنقعات الراكدة في شوارع تبن وهي تشكل بؤر لتكاثر البعوض الناقل للأمراض مثل حمى الضنك والملارياء والمكرفس الذي يتسبب بوجود مضاعفات خطيرة تفتك بحياة العديد من المرضى وتسبب لهم الأم في المفاصل حتى بعد الشفاء منه.

وجدد أهالي مديرية تبن ندائهم للجهات ذات العلاقة بمكتب الصحة وصندوق النظافة بضرورة إيجاد حملات للرش الضبابي واليرقي لمكافحة بؤر تكاثر البعوض وإزالة القمامة من أحياء ومناطق المديرية وشفط المياة الراكدة المنتشرة في أحياء صبر والوهط والمناطق الأخرى من المديرية .

وتشهد تبن هذه الأيام عشرات الإصابات بحمى الضنك والمكرفس وسط تجاهل الجهات المسؤولة بالسلطة المحلية بالمديرية الذي لم تكلف نفسها بتوفير سيارة لشفط مياة الأمطار من الأحياء السكنية .الأمر الذي أدى إلى تكاثر البعوض الناقل للأمراض مثل الحميات بمختلف أنواعها .

وطالب الأهالي قيادة المحافظة بتوفير سيارات لشفط مياة الأمطار ونقل القمامة وردم بؤر تكاثر البعوض الناقل للامراض كونها تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم .