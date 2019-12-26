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ضحية جديدة في سجون مليشيات الإخوان بتعز

26 ديسمبر، 2019
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استمرارا لجرائمهم الإرهابية، كشف والد أحد ضحايا مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في محافظة تعز،قصة مأساوية لمصير نجله بسجون مليشيا الإخوان.

وقال والد الضحية وهو الدكتور محمد علي عبد الله والذي يعمل أستاذا في جامعة الجند، أنه تلقي اتصالا من قيادة المحور يفيد بتواجد نجله أيمن، بأحد الزنازين التابعة للمحور وذلك بعد مرور 28 يوما من اختطافه.

وأضاف، أن قيادة المحور طلبت منه التوقيع على التزام بإحضار نجله في حال طلب منه ذلك.

وأشار عبد الله، إلى أنه لا توجد اتهامات موجهة إلى نجله بحسب جنود من داخل المحور الذين أكدوا أن ما يحدث لابنه هو إجراء روتيني وفي انتظار أن يقوم الضابط أنور الجندي رئيس شعبة الأمن العسكري بالتوقيع على أمر الإفراج.

وأكد، أنه ذهب عدة مرات لقيادة المحور للمطالبة بالإفراج عن نجله، موضحا أن هذا الأمر استمر حتى أمس الأول الثلاثاء ٢٤ ديسمبر، حينما تلقى اتصالا يطالبه بالتوقيع على الالتزام بإحضار ابنه وقت استدعائه.

وبحسب والد الضحية، فحينما ذهب إلى الزنزانة للاطمئنان على ابنه، تفاجأ بوجود نجله جثة هامدة والدم يخرج من فمه وأنفه وقد تصلب جسده.

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