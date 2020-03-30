نيوز يمن

ضربات جوية على أهداف حوثية نوعية في الحديدة وجزيرة كمران

30 مارس، 2020
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@ الحديدة، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-03-30 17:20:05

نفذت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، الأثنين، عملية نوعية ضد أهداف عسكرية لمليشيات الحوثي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وشن طيران التحالف، ضربات جوية نوعية، استهدفت مواقع للحوثيين، في منطقة الجبانة والصليف شمالي الحديدة، وفق إفادات مصادر محلية لـ”نيوزيمن“.

في حين استهدفت المقاتلات الحربية، بغارات أخرى معسكر للمليشيا الحوثية، في جزيرة كمران في البحر الأحمر قبالة الحديدة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قصف طيران التحالف، أهدافاً للمليشيات الحوثية في صنعاء.

واستهدف التحالف بعدة غارات مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية، وتجمعات حوثية في مقر الكلية الحربية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد توعد بتدمير قدرات المليشيات الحوثية الصاروخية بعد اعتراض صاروخين بالستيين أطلقتهما على مدينتي الرياض وجازان.

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